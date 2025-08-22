政院提韌性條例修正草案 黃國昌質疑「把人民當肉票嗎」

台灣民眾黨主席黃國昌，出席核三延役投同意車掃活動。（記者田裕華攝）

2025/08/22 14:45

〔記者甘孟霖／台北報導〕行政院會日前通過韌性特別條例修正草案，經費上限從5450億元增至5900億元。民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌今（22日）批，立院三讀通過特別條例後，政院該做的就是趕快依條例編列預算，竟然再提修正草案，並恐嚇在野黨，行政院多要450億如果不給，就是在擋普發1萬的現金，「這是把人民當肉票嗎」？

黃國昌上午至北市內湖區車掃宣傳核三延役公投，會前受訪說，政院提修正草案真的荒謬的不得了，上週立法院長韓國瑜召集黨團協商時，他就表明非常清楚，立院三讀通過特別條例後，行政院該做的就是趕快把依照特別條例編的預算案送到立法院來。

他批，結果政院送來的不是預算案，而是針對高關稅特別條例再提修正草案？請問閣揆卓榮泰是要故意拖延高關稅特別條例編預算的施行嗎？然後再恐嚇在野黨，行政院多要的450億如果不給，就是在擋普發1萬的現金，「這是把人民當肉票嗎？我們的行政院什麼時候開始幹起擄人勒贖這樣子下流的勾當」？

黃國昌說，現在最關鍵的就是請卓趕快依照通過的特別條例，把預算送到立院審議，不要再藉故拖延；甚至，當初通過的特別條例，除刪除台電1000億補助及普發現金在野黨支持外，其他針對關於高關稅提供的特別條例的金額，完全100％是按照行政院的版本通過。

黃國昌指，當初民眾黨團版本，針對高關稅給產業的補助及扶助金額是高於行政院，被民進黨團全面否定，堅持通過行政院版本；結果現在三讀通過了以後，再回過頭說當初通過版本要救助產業的金額不夠高，所以要再提修正草案？行政院現在是在玩哪招啊？

黃批，賴政府、卓榮泰內閣施政腳步的凌亂，已讓人不敢置信，怎麼會混亂成這個樣子呢？當初民眾黨好意說補助產業的金額是不是要提高，結果民進黨團將提案給封殺後，行政院自己再提修正草案提高金額，「我真的完全看不懂，整個賴清德政府卓榮泰內閣怎麼會亂成這個樣子啊？」多把一點心思放在國家施政的正事上好嗎？

他說，當政府腦袋裡只有鬥爭在野黨，一天到晚想要搞大罷免。難怪整個國政七八糟，執政的成績單慘不忍睹。

