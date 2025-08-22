罷免游顥倒數！ 南投罷團催票「不容忍背棄人民的立委」

南投罷免立委游顥投票倒數，罷團與民進黨南投縣議員陳玉鈴（右一）前往竹山市場掃街催票。（「去游除垢」罷團提供）

2025/08/22 14:27

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委游顥將在23日投票，「去游除垢」罷團今與民進黨南投縣議員陳玉鈴，以及彰化縣黨部成員前往竹山市場掃街催票，罷團說，罷免票除了是對不適任立委游顥的不信任票，更代表台灣不會容忍背棄人民的立委，呼籲823一起投下同意罷免。

罷團表示，823罷免投票進入最後倒數，今除了市場掃街，也有志工分組進行家戶拜訪，一步一腳印深入社區巷弄，再度向鄉親說明罷免原因，就有不少居民主動開門傾聽，甚至熱情提供飲水點心，表達對罷團的支持，令志工們感到相當振奮。

罷團強調，這場罷免不只是南投的事，更是全國的民主考驗，罷免運動能走到最後一天，背後有來自全台各地的力量支援，包括來自基隆、桃園的器材、文宣品，還有北北基、彰雲嘉南高，甚至台東、花蓮的志工來到南投力挺罷免，呼籲鄉親投下同意罷免票，守護台灣醫療與健保資源，守住珍貴的自由民主火種。

南投罷免立委游顥，罷團在投票前一天展開最後掃街催票。（「去游除垢」罷團提供）

南投罷免立委游顥投票倒數，罷團與民進黨南投縣議員陳玉鈴前往竹山市場掃街催票。（「去游除垢」罷團提供）

