為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨質疑政院不編軍人加薪預算 吳思瑤：《釋字264號》一望即知

    民進黨黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    民進黨黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    2025/08/22 13:34

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕行政院會21日通過明年度中央政府總預算案，未包含軍人待遇調整及警消退休條例部分，國民黨立委徐巧芯質疑，不編預算是「違法的行為」，恐讓所有軍人寒心。對此民進黨立委吳思瑤表示，國民黨在吵軍人加薪的事，請大家去看看《釋字264號》，就秒懂關鍵！35年了，國民黨不只沒進步，還違憲上癮，變本加厲！

    吳思瑤在臉書PO文表示，35年前的國民黨被宣告違憲！35年後的國民黨還要再違憲？國民黨又再吵軍人加薪、警察人員提升退休給與，還吿洋狀、丟臉丟到國際去，「立院最大」又來了，立院通過法案，行政院就一定要編入預算？著名的《釋字264號》，大家讀一下，就能一望即知。

    吳思瑤指出，故事是這樣的：1989年立院提案要求「政院加發公務人員半個月年終工作獎金」，法律面行政院不同意，提請釋憲，大法官打臉說「違憲」！違憲理由：立院片面增加公務人員薪給，膨脹政府支出，加重人民負擔，抵觸憲法，不生效力。

    吳思瑤續指，政治面1989年總統、行政院長、立法院長、司法院長都是國民黨籍！即使是一黨獨大的國民黨，也要服從大法官的違憲解釋，憲法就是憲法！憲法不分顏色！同樣的事，違憲就是違憲！35年後的國民黨，有進步嗎？看來不只沒有，還違憲上癮，變本加厲！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播