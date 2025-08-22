國民黨質疑政院不編軍人加薪預算 吳思瑤：《釋字264號》一望即知

民進黨黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/08/22 13:34

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕行政院會21日通過明年度中央政府總預算案，未包含軍人待遇調整及警消退休條例部分，國民黨立委徐巧芯質疑，不編預算是「違法的行為」，恐讓所有軍人寒心。對此民進黨立委吳思瑤表示，國民黨在吵軍人加薪的事，請大家去看看《釋字264號》，就秒懂關鍵！35年了，國民黨不只沒進步，還違憲上癮，變本加厲！

吳思瑤在臉書PO文表示，35年前的國民黨被宣告違憲！35年後的國民黨還要再違憲？國民黨又再吵軍人加薪、警察人員提升退休給與，還吿洋狀、丟臉丟到國際去，「立院最大」又來了，立院通過法案，行政院就一定要編入預算？著名的《釋字264號》，大家讀一下，就能一望即知。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤指出，故事是這樣的：1989年立院提案要求「政院加發公務人員半個月年終工作獎金」，法律面行政院不同意，提請釋憲，大法官打臉說「違憲」！違憲理由：立院片面增加公務人員薪給，膨脹政府支出，加重人民負擔，抵觸憲法，不生效力。

吳思瑤續指，政治面1989年總統、行政院長、立法院長、司法院長都是國民黨籍！即使是一黨獨大的國民黨，也要服從大法官的違憲解釋，憲法就是憲法！憲法不分顏色！同樣的事，違憲就是違憲！35年後的國民黨，有進步嗎？看來不只沒有，還違憲上癮，變本加厲！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法