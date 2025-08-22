國民黨新北市黨部集體造假連署書案 陳貞容否認授意造假罷免張宏陸

國民黨新北市黨部書記長陳貞容。（記者王定傳攝）

2025/08/22 13:59

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院審理國民黨新北市黨部涉集體作弊造假連署書，以罷免民進黨蘇巧慧、張宏陸、李坤城3名立委案，今傳喚市黨部書記長陳貞容，她坦承找幹部在市黨部集體抄名冊罷免蘇巧慧，並說主委黃志雄原本說要負責該區連署作業，但沒負責，後來民團及黨中央雖有提供連署，但數量不足，才找人偽造補足，不過，她否認參與造假罷免張宏陸，說自己不知情也沒授意。

檢方當初總共起訴31人，法院昨日及今日2天來陸續傳喚25名被告，其中有23人已認罪，僅陳貞容及張宏陸罷免案發言人吳禹辰否認犯行。

檢方調查，陳貞容因發現黨中央交辦的罷免時程可能來不及，授意板橋區黨部執行長謝慶認找志工，造假781份連署罷免張宏陸，並發放1千元紅包給抄錄志工；另在「新北市黨部公務聯繫」LINE群組下令，要10多名執行長到市黨部抄名冊，造假829份連署罷免蘇巧慧。

至於三重區黨部執行長羅大宇，則是找自己找了三重各區聯誼會幹部，造假956份連署罷免李坤城，雖與陳貞容無關，但新北市黨部合計仍製造了2566份假連署。

今庭訊時，陳貞容表示當初有請各區執行黨中央連署罷免指令，幹部回報將以擺攤等方式蒐集連署，其中，連署罷免蘇巧慧的部份，「主委說要負責，後來沒負責」，還好民團已有執行連署，加上黨中央有提供部分連署書，原以為足夠，經清點後仍不足，才會找人抄寫補足。

陳貞容雖坦承此部份犯行，但一度爭執造假的連署書數量只有300份至400份，不是起訴書所載829份，經法官提醒829份是經調查局人員，逐一向抄錄者比對確認所得，陳才不再爭執。

至於造假連署罷免張宏陸部分，陳貞容雖坦承有發紅包給志工，也知道謝慶認曾向黨務秘書朱蓓儀拿黨員名冊，但說自己不知情更未授意；法官詢問為何謝慶認偵辦時會說：「抄名冊是默契，不用直接說，也知道要抄」等，陳貞容回說：「這是不實的，他跟我說要擺攤，我沒有指示他抄名冊」；至於謝慶認今日也出庭應訊並坦承犯行。

國民黨新北市黨部板橋區黨部執行長謝慶認。（記者王定傳攝）

