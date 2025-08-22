再搶話語權 中國央視指控國民黨阻撓「抗日」

中國央視21日晚間發文，以「皖南事變」直指控國民黨阻撓「抗日」。（圖擷取自中國微博）

〔記者方瑋立／台北報導〕今年為二戰終戰80週年，中國官媒央視昨（21）日晚間在社群平台發文並發布影片， 將當年「皖南事變」 定調為國民黨屠殺中共部隊，直指「9千多名新四軍戰士命喪國民黨之手 」，企圖奪走國民黨在對日戰爭的「八年抗戰」話語權。

央視貼文聲稱，「從1940年底開始，國民黨政府背信棄義，不但停發了八路軍、新四軍軍餉，還以數十萬兵力對延安實行軍事包圍和經濟封鎖；1941年1月，正在奉命北移的新四軍軍部及所屬皖南部隊9000多人，在皖南茂林突遭國民黨重兵襲擊，數千抗日戰士的身軀沒有倒在民族解放的疆場上，卻倒在了國民黨頑固派的槍口下」。此番指控等同把「皖南事變」定調為國民黨屠殺中共部隊，企圖奪走國民黨在「八年抗戰」的任何歷史話語權。

該貼文不僅將皖南事變定調為國民黨「背信棄義」，更以「9千多名新四軍戰士命喪國民黨之手」作為標籤，凸顯其歷史敘事操作。這種說法等同淡化國民黨在抗戰期間付出的龐大軍事犧牲與正面戰場主力角色，強行將「抗日功勞」轉移至中共，試圖塑造「中共才是抗日中堅」的形象。

影片中，中國國防大學教授王志軍受訪聲稱，中國共產黨始終以自己的政治主張、堅定意志、模範行動，「支撐」起中華民族救亡圖存的希望，「引領」著中國抗戰的正確方向。

回顧當時歷史背景，1936年爆發「西安事變」，張學良、楊虎城逼迫蔣介石接受國共第二次合作，共同組成「抗日民族統一戰線」。1937年七七盧溝橋事變後，中日戰爭全面爆發，國共兩黨名義上合作抗日。然而隨戰局膠著，雙方矛盾日漸激化，國府對共產軍隊的擴張愈加不滿，而中共則利用戰爭機會壯大自身力量。最終在1941年爆發「皖南事變」，象徵第二次「國共合作」徹底破局。

據了解，中共長期透過宣傳機器，將皖南事變敘事化為國民黨「背叛抗戰」的證據，淡化國民黨在前線戰場上的史實。此次央視社群貼文，直接以「國民黨阻撓共產黨抗日」角度詮釋，凸顯中共當局持續透過歷史話語權，重塑「抗戰」歷史，並壓縮國民黨在「八年抗戰」中的歷史定位。

