最後一天總動員！ 南投罷團、反罷大車拚

「去游除垢」罷團領銜人林敬桐（左前）與縣議員陳玉鈴（右前）及志工在竹山早市掃街。（「去游除垢「罷團提供）

2025/08/22 13:40

〔記者陳鳳麗／南投報導〕罷前最後一天，罷免和反罷方大拚場，罷免馬文君、游顥團隊晚間6點在南投市的民進黨南投縣黨部前封街辦「為南投再勇敢一次」晚會，另持續站路口、小車掃、掃市場，盼催出投同意罷免票；游顥下午2點找高虹安陪同車掃，馬文君下午4點半由草屯鎮長簡賜勝等人陪同草屯黃昏市場拜票催不同意票。

明天是第二波罷免投票日，今天是投票前最後一天宣傳活動日，南投罷免馬文君、游顥的罷免團體，今晚在南投市玉井街38號民進黨南投縣黨部前封街辦「為南投再勇敢一次」晚會，包括前立委蔡培慧、名間鄉長陳翰立、縣議員陳玉鈴外，民進黨副秘書長何博文、立委陳培瑜、鷹爸徐柏岳、歌手許大俠都會到場，而All罷馬、草屯罷馬、去游除垢、南投公民會社的罷馬、罷游的志工團體也首次合體，懇託民眾投出同意罷免票。

罷游罷團今天也持續在南投和竹山早市掃街，罷馬團體的「草屯罷馬志工團」持續在草屯「蜂群車掃」，另外「All罷馬」除家訪外，也在埔里進行小車掃，晚間則在埔里多個路口的「畢業站路口舉牌」。

反罷方的投一立委馬文君則在下午4點半集合，由草屯鎮長簡賜勝及多名南投縣議員陪同，到草屯黃昏市場掃街宣傳不同意罷免。

投二立委游顥上午就開始車掃，下午兩點則延續這幾天的知名政治人物陪車掃行動，由停職中的新竹市長高虹安陪同車掃，請民眾支持不同意罷免。

「為南投再勇敢一次」選前晚會22日晚間6點在南投市玉井街舉行。（「去游除垢」罷團提供）

立委游顥（左）上午起就展開車掃。（立委游顥服務處提供）

立委馬文君22日傍晚到草屯黃昏市場拜票。（資料照，立委馬文君服務處提供）

