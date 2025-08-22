為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    獨家》823後內閣改組！龔明鑫轉任經濟部長 張惇涵接行政院秘書長

    具財經專長的現任行政院祕書長龔明鑫將轉任經濟部長一職。（資料照）

    具財經專長的現任行政院祕書長龔明鑫將轉任經濟部長一職。（資料照）

    2025/08/22 12:29

    〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德政府預計823罷免投票結束後展開新一波人事調整，據指出，負責黨政協調與朝野溝通重責的行政院祕書長將由總統府副祕書長張惇涵接任。至於具財經專長的現任行政院祕書長龔明鑫將轉任經濟部長一職。

    由於對美關稅談判仍在進行式，此次卓內閣改組的重點之責是調整財經內閣；政院三長當中，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君留任，具財經專長的龔明鑫改任經濟部長，接替頻遭藍綠立委點名下台的現任部長郭智輝。曾任國發會主委的龔明鑫嫻熟財經政策，並與負責對美關稅談判的鄭麗君，從智庫時代即密切合作，這項人事調整，則被認為有助提高對外財經政策說明的重點安排。

    至於接任行政院祕書長的張惇涵，過去負責府院橫向溝通，管考政策進度，高層期望借由他對政策的熟悉與高執行力來強化政策執政與說明。

    不過，曾任總統府發言人的張惇涵到政院後並不擔負發言職責，行政院發言人李慧芝仍留任。

    張惇涵的政治幕僚訓練始於蘇系，2010年張惇涵協助蘇貞昌打台北市長選戰。2014年張惇涵進入鄭文燦的桃市府小內閣任新聞處長，2019年被拔擢入總統府擔任發言人，2023年升任總統府政務副祕書長，2024年賴清德上任後，張惇涵留任原職，不僅延續過去工作，總統府新成立的三大委員會亦均由其擔任副執行祕書。

    負責黨政協調與朝野溝通重責的行政院祕書長將由總統府副祕書長張惇涵接任。（資料照）

    負責黨政協調與朝野溝通重責的行政院祕書長將由總統府副祕書長張惇涵接任。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播