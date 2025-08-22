獨家》823後內閣改組！龔明鑫轉任經濟部長 張惇涵接行政院秘書長

具財經專長的現任行政院祕書長龔明鑫將轉任經濟部長一職。（資料照）

2025/08/22 12:29

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德政府預計823罷免投票結束後展開新一波人事調整，據指出，負責黨政協調與朝野溝通重責的行政院祕書長將由總統府副祕書長張惇涵接任。至於具財經專長的現任行政院祕書長龔明鑫將轉任經濟部長一職。

由於對美關稅談判仍在進行式，此次卓內閣改組的重點之責是調整財經內閣；政院三長當中，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君留任，具財經專長的龔明鑫改任經濟部長，接替頻遭藍綠立委點名下台的現任部長郭智輝。曾任國發會主委的龔明鑫嫻熟財經政策，並與負責對美關稅談判的鄭麗君，從智庫時代即密切合作，這項人事調整，則被認為有助提高對外財經政策說明的重點安排。

至於接任行政院祕書長的張惇涵，過去負責府院橫向溝通，管考政策進度，高層期望借由他對政策的熟悉與高執行力來強化政策執政與說明。

不過，曾任總統府發言人的張惇涵到政院後並不擔負發言職責，行政院發言人李慧芝仍留任。

張惇涵的政治幕僚訓練始於蘇系，2010年張惇涵協助蘇貞昌打台北市長選戰。2014年張惇涵進入鄭文燦的桃市府小內閣任新聞處長，2019年被拔擢入總統府擔任發言人，2023年升任總統府政務副祕書長，2024年賴清德上任後，張惇涵留任原職，不僅延續過去工作，總統府新成立的三大委員會亦均由其擔任副執行祕書。

