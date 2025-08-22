「Meta大逃殺」連百萬網紅都受害 數發部：照三餐關心改善

民進黨立委林俊憲、郭國文、鍾佳濱、賴瑞隆等人今偕同謝立琪，在立法院召開「Meta用戶大逃殺 數發部還在當總機？」記者會。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕Meta旗下社群平台近期上演大逃殺！許多使用者皆被無預警停權，就連被封為「北藝大校花」的百萬網紅謝立琪（KiKi）也慘遭滅帳逾20次。多位民進黨立委今（22日）要求數位發展部保障網友權益；數發部則說明，目前已向Meta提出6點訴求，將照三餐關心改善進度。

民進黨立委林俊憲、郭國文、鍾佳濱、賴瑞隆等人今偕同謝立琪，在立法院召開「Meta用戶大逃殺 數發部還在當總機？」記者會。林俊憲說，Meta僅以模糊理由告知使用者違規而被停權，引起許多「誤殺」民怨，要求數發部督導。

賴瑞隆則說，不少受害者陳情求助無門，向Meta申訴好幾週也無消無息，數發部應監督Meta做好客服，並提供申訴管道讓民眾有自救空間。

鍾佳濱建議，由於網際網路平台使用者權益尚未法制化，先由主管機關數發部制定「定型化指引」，來盡快保障使用者的權益。

郭國文也指出，目前數發部可施力的手段有限，就是因為缺少了法源依據來保障使用者，例如歐盟的「數位服務法」針對平台的透明度與使用者救濟做規範，確保使用者明確知道自己被刪文的理由。

郭強調，過去「數位中介法」也有類似的機制，針對明訂爭議申訴機制，數發部應去除涉及言論審查的爭議條文，先將使用者權益保障法制化，才能往健全網際網路平台產業前進。

對此，與會的數發部產業署長林俊秀坦承，在沒有法源依據下，只能與Meta「溝通」，目前已提出6點要求，包括提高AI判別準確率；建立雙重確認機制；擴增客服量能；簡化公眾人物與網路意見領袖的藍勾勾驗證流程；強化社群守則的在地化教育與宣導；違規事由明確化。林允諾，數發部會照三餐關心Meta對於相關訴求的改善進度。

