立院最長延會變耍廢！公督盟與時力批7大亂象 籲淘汰失職立委

公民監督國會聯盟22日與時代力量共同召開記者會，痛批立法院史上最長延會造成7大亂象，並提出4大訴求呼籲淘汰失職立委。左起公督盟政策部主任陳利益、時代力量黨主席王婉諭、公督盟理事潘威佑、公督盟執行長張宏林。（記者陳逸寬攝）

2025/08/22 12:11

〔記者方瑋立／台北報導〕在野黨多數通過史上最長延會至8月底，而下會期也將在9月9日緊接著開議。公民監督國會聯盟今（22）日與時代力量黨共同召開記者會，痛批立法院史上最長延會長達3個月卻毫無效率，淪為「假開會、真怠惰」。會中公布多名立委口頭質詢率敬陪末座，並提出7大亂象與4項訴求，呼籲選民在下次選舉以選票汰換問政失職的立委。

時代力量黨主席王婉諭表示，這次延會創下史上最長紀錄，但三個月以來僅通過三個法律案，與民眾期待相去甚遠，根本是「假開會、真怠惰」。她痛斥，國民黨立委當初要求延會，如今卻缺席開會、不積極質詢，甚至有人口頭質詢率不到6成。

王婉諭點名林思銘、游灝等藍營立委延會期間表現墊底，分別僅有40%及25%，愧對選民。更嚴重的是，「兒童托育專法」在延會期間3度排審卻因藍營立委缺席而卡關，盧縣一3次質詢缺席2次，口頭質詢率也只有25%。國民黨主導延會卻不開會，造成民生法案停擺，這樣的立委不配代表人民。

她也提出4大訴求，包括問政應付出代價、延會不能強推爭議法案、考察觀光需全面檢討，以及預算審查不再大塞車。她強調，立法院是人民授權的最高民意機關，不該淪為立委個人舞台，人民會記得誰怠惰、誰失職，下次選舉會用選票做出審判。

公督盟理事潘威佑則指出，目前國會有2599件法案積壓待審，立法效率低落，這不只是政治問題，更是一場「教育危機」。身為教育界代表，他直言立委怠惰會誤導下一代，傳達「責任可以無限延後」的錯誤價值觀。他呼籲將「公民監督」納入教育體系，讓學生從小理解誠信與責任是民主基石。他並點名國、眾兩黨立委刻意隱瞞利益衝突資訊，甚至有多名立委正面臨罷免，卻仍拒絕公開資訊，這是最糟糕的示範。

公督盟執行長張宏林強調，這次延會本質上充滿政治算計，導致立院效率崩壞。他直言，質詢率低於7成的立委清一色都是國民黨與無黨籍，證明延會是假、怠惰是真。他並批評藍白主導的立法院不僅未審完今年國營事業預算，卻即將進入2026年度總預算審查，嚴重拖垮行政體系。

張直言，國際社會持續為台灣發聲，強調聯大第2758號決議文不涉台灣主權，但立法院卻噤聲，甚至連「台灣是主權獨立國家」都說不出口，這是最可恥的失職。

會中公督盟也公布延會期間多名立委出席率與質詢率偏低的數據，包括丁學忠4次僅質詢1次、謝龍介僅33%、盧縣一25%等。公督盟痛批「領錢不做事」，呼籲這些立委應辭職下台，並強調即便罷免未通過，人民與歷史都會記住這些失職的名字。

