    首頁　>　政治

    罵到黃國昌？張啓楷質詢大罵「多少大官小孩在國外」影片被翻出

    民眾黨主席黃國昌。（資料照，記者王藝菘攝）

    2025/08/22 13:23

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌近日被質疑兒子擁有美國籍，黃受訪時拒絕談論相關議題。有網友翻出民眾黨立委張啓楷過去質詢行政院長卓榮泰時發言：「從賴總統的小孩，到我們大官的小孩，有多少人現在在國外？」影片，引發網友熱議。

    網紅四叉貓日前表示，去年他清查黃國昌的土地時，透過檢查贈與對象身分證開頭數字方式，發現黃國昌有一筆土地贈與給國外出生的黃姓男子，推斷其為黃國昌小兒子，且為美國籍。

    由於民眾黨人士及其支持者，過去多次攻擊總統賴清德，稱賴的兒子在美國，卻要台灣年輕人自己上戰場對抗中國。因此，四叉貓的爆料消息一出，立刻引發熱議。

    對此，粉專「Mr.柯學先生」，今日翻出張啓楷過去質詢卓榮泰影片，當時張啓楷說：「你要不要清查一下，從賴總統的小孩，到我們大官的小孩，有多少人現在是在國外？如果兩岸像你們講得這麼緊張、可能要打起來，你們要不要把這些小孩先找回來？」當時卓榮泰還表示，這樣講會傷害很多人的感情。

    網友也在貼文下方紛紛留言表示：「你要不要先把你的黨主席的小孩找回來？」、「第一次真心支持張啓楷」、「最喜歡看民眾黨亂放核彈」、「迴力鏢總是來得特別快」、「不要只查大官喔，立委也要查，薯條通通加大」。

    針對外界質疑他兒子是否擁有美國籍，黃國昌昨日受訪表示，他太太對此事非常不高興，要他不要回應，黃國昌還說：「這種肉搜未成年小孩的違法變態行為，我根本懶得理。」

