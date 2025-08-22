因應台美新局勢！國安會副秘徐斯儉接任駐美代表 俞大㵢轉駐西班牙

面對台美關係處於關稅談判等多項重要議題的多變情勢，賴清德總統決定調整駐美代表，由國安會副秘書長徐斯儉（見圖）接替現任代表俞大㵢。（資料照）

2025/08/22 12:05

〔記者蘇永耀／台北報導〕據透露，面對台美關係處於關稅談判等多項重要議題的多變情勢，賴清德總統決定調整駐美代表，由國安會副秘書長徐斯儉接替現任代表俞大㵢，俞則轉任駐西班牙代表。

據了解，曾任駐美代表的現任國安會秘書長吳釗燮雖也被列為駐美人選，但賴總統經過整體考量，包括值此變局時刻，國安會任務將更為繁重，而決定由與吳有密切合作默契的徐斯儉出任。不過，按照國際外交慣例，這項人事還須與駐在國完成溝通後，待美國政府做出同意。

請繼續往下閱讀...

據指出，徐斯儉未來確定接任駐美代表，國安會副秘書長一職，可望由曾任民進黨國際事務部主任的總統府發言人李問接任。

徐斯儉為台大政治系學士與美國哥倫比亞大學政治學碩博士；曾任政治大學國際關係研究中心助理研究員、中央研究院政治所副研究員、清華大學當代中國中心主任、台灣民主基金會執行長與外交部政務次長等職。

徐斯儉未來確定接任駐美代表，國安會副秘書長一職，可望由曾任民進黨國際事務部主任的總統府發言人李問接任。（資料照）

現任駐美代表俞大㵢將轉任駐西班牙代表。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法