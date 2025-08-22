為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    立院趕工！ 丹娜絲、追加預算與關稅修正條例下週完成三讀

    立法院下週協商及處理丹娜絲颱風重建特別預算、114年總預算追加預算案及因應關稅特別條例修正草案，在8月31日延會結束前完成三讀。圖為立法院長韓國瑜。（記者陳逸寬攝）

    立法院下週協商及處理丹娜絲颱風重建特別預算、114年總預算追加預算案及因應關稅特別條例修正草案，在8月31日延會結束前完成三讀。圖為立法院長韓國瑜。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/22 13:02

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院朝野稍早進行協商事宜，各黨團共識決定，下週協商及處理丹娜絲颱風重建特別預算、114年總預算追加預算案及因應關稅特別條例修正草案，在8月31日延會結束前完成三讀。

    協商結論決定，財政委員會於27日（星期三）召開會議處理「中央政府丹娜

    絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特别預算案」之審查事宜；28日（星期四）召開會議處理「114年度中央政府總預算追加預算案」之審查事宜，兩案皆同

    日完成審查擬具審查報告送院會。

    27日（星期三）下午進行「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例第三條、第六條及第九條條文修正草案」之協商。28日（星期四）由院長先進行協商處理「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」，並於委員會審查完竣「114年度中央政府總預算追加預算案」後接續進行協商。

    以上預算案及特別條例修正案均不受黨團協商期1個月之限制，均列入8月29日（星期五）院會討論事項處理。當日會議討論事項僅列這三案及貨物稅條例第十二條之五條文修正草案，並不進行國是論壇、不處理臨時提案。

