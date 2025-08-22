為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    館長流量雪崩是因親中言論讓小草跑掉?民眾黨江和樹這樣分析...

    2025/08/22 11:56

    〔記者陳建志／台中報導〕網紅「館長」陳之漢，7月26日大罷免結束後，網路聲量漸漸降低，近日又因諸多親中言論引發爭議，流失部分支持者，有粉專分析近日泛藍直播觀看數還有1萬8，但小草的直播觀眾數只剩270，民眾黨台中市議員江和樹今天表示，流量原本就會起伏，自己不會因為館長去中國就討厭他，現在取笑他沒流量，其實是取笑的人自己做不到。

    江和樹表示，流量這種東西見仁見智，原本就有起伏，但這也證實不論民眾黨還是館長的流量都是真的，不是花錢買的，現在是網路社會，會不會因為館長去中國就討厭他？以自己來說不會，因為他去中國跟我的生活有關係嗎？何況不是嘴巴講抗中保台就比較愛國。

    江和樹指出，我們應該要多了解別人，例如中國已經自己發射很多衛星，有好的地方要多學習，不要一直批評人家，這才是成功之道，不是一直批評、取笑，民進黨這些人取笑我們，我們只會更加堅強而已，何況館長一直以來都是流量王，為何會遭到攻擊？現在取笑他沒流量了，其實不用擔心被取笑，因為取笑的人自己做不到。

