    新北藍委羅明才今晚「反惡罷之夜」，朱立倫、韓國瑜等藍白人士「全黨救明才」

    2025/08/22 12:39

    〔記者翁聿煌／新北報導〕823第二波罷免7位藍委將於明天投票，新北市唯一的罷免對象、第11選區立委羅明才名列其中，國民黨面對罷團及民進黨不敢大意，今天晚上在新店區馬公體育館舉辦「決戰新北反惡罷之夜」，包括黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，以及民眾黨主席黃國昌及多位藍白立委、議員到場相挺。

    羅明才今晚舉辦的「決戰新北反惡罷之夜」，堪稱藍白鑽石陣容輪番上場支持，目標是823能夠完封公民罷團的大罷免；朱立倫自726之後3度到新店相挺羅明才，他表示，一定要保住羅明才等7名藍委，羅明才在新店服務30年，為新北市、大新店選區爭取包括安坑輕軌、捷運環狀線等重大建設，要讓羅明才繼續在立法院為民服務。

    羅明才說，大罷免是他這輩子第一次感受到被霸凌的滋味，讓他更能夠同理那些在學校、在職場被霸凌的學生和上班族內心的委屈和不滿，這陣子以來，民進黨和罷團為了罷免他，抹黑、抹黃已無所不用其極，民進黨用無差別攻擊的方式羞辱他，也撕裂人民情感，造成民眾對立。

    他表示，希望726大罷免是逗點，823是句點，請選民用選票投下不同意罷免票，讓台灣恢復社會和諧，共同努力拚經濟。

    羅明才說，他強力支持「全民普發現金1萬元」才能真正照顧到每個人，這1萬元除了讓大家因應經濟衝擊，又可刺激內需消費，達到支持民生、安定社會，請大家一起反惡罷。

