    首頁　>　政治

    黃仁勳稱核能是很棒的選項 國民黨：點醒全台灣

    輝達執行長黃仁勳今日抵台受訪表達核能也是很棒的選項，國民黨發言人楊智伃對此表示，在823關鍵最後一天，黃仁勳的話點醒全台灣。（資料照）

    2025/08/22 12:54

    〔記者施曉光／台北報導〕台灣明天將就核三是否延役舉行公投，恰巧輝達執行長黃仁勳今日抵台受訪表達核能也是很棒的選項，國民黨發言人楊智伃對此表示，在823關鍵最後一天，黃仁勳的話點醒全台灣，「沒有能源，沒有工業增長！」「核能是一個很好的選擇！」她強調，這才是真正百工百業的聲音。

    楊智伃並抨擊民進黨發言人，只會無限跳針10年前的新聞，都還活在10幾年前沒有AI需求，沒有用電量大增，沒有全球發展核能的潮流的平行宇宙中，「賴清德可以選擇不面對現實，但台灣人要面對用電跟電價的現實！」

    楊智伃說，一台AI伺服器需要上千瓦電力，全台灣的科技園區、傳產工廠，每一個家庭，都在跟能源綁在一起，能源斷了，不只是「燈會不亮」這麼簡單，而是產業鏈崩盤、工作機會消失、教育跟不上世代、經濟全面倒退。

    她並強調，「核能不是敵人，而是讓台灣在國際競爭中站得住腳的關鍵力量」，「很有趣的是，在公投前一天，『萊爾校長』動畫（國民黨宣傳核三延役公投CF）中被踢下車的Jensen（黃仁勳英文名），在現實中再次說出了真相！面對『萊爾校長』的執迷不悟，我們更要用選票打醒他！」

    此外，國民黨智庫副執行長凌濤也表示，黃仁勳在公投前抵台，高喊「核能也是很棒的選項」，明顯已用實際行動投下同意票！

    凌濤說，從726之後至今，國民黨與民眾黨的在野夥伴，沒有一天停歇，為了民主反惡罷，為了台灣未來公投投同意，明天就是台灣天光的重要一天。

    熱門推播