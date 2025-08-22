為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    澎科大教官扣投票通知單 中選會：如有違法依法處理

    中選會於今（22）日投票前夕舉行記者會，由副主委陳朝建說明並提醒五大投票注意事項。（記者叢昌瑾攝）

    2025/08/22 11:52

    〔記者李文馨／台北報導〕第二波國民黨立委罷免案與核三重啟公投明天投票。民眾黨主席黃國昌今天表示，他接獲澎湖科技大學學生投訴，指設籍學校但投票通知單被軍訓教官扣押。對此，中選會表示，立刻進行事實查證，並與學校進行聯繫，如有其他違法事實，會依法進行處理。

    中選會今天上午召開「投票前夕，中選會提醒投票應注意事項」記者會，由副主委陳朝建說明議題，並邀請中華電信股份有限公司總經理林榮賜、中華電信股份有限公司企業客戶分公司處長李仁勳說明電腦計票作業及資安防護。

    媒體詢問，有投票權的學生設籍澎湖科大，疑有未領到投票通知。副主委陳朝建回應，該事項是否屬實選務機關會立刻進行事實查證，並與學校進行聯繫，以及請地方選委會及該學校對外說明，如有其他違法事實，會依法進行處理。

    陳朝建也說，無論是澎湖科大案或是其他地方，如有投票權者如未拿到投票通知單，可洽當地鄉鎮市區公所補發，中選會網站也提供民眾投票所地點查詢服務，民眾可上網查詢投票所詳細地址並藉由Google地圖查找投票地點。投票當天可持國民身分證、印章至指定投票所投票。

