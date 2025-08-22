軍警消待遇未編入總預算 黃國昌批：卓榮泰以為自己太上皇？

台灣民眾黨主席黃國昌，出席核三延役投同意車掃活動。（記者田裕華攝）

2025/08/22 13:00

〔記者甘孟霖／台北報導〕行政院會昨（21日）通過明年總預算，不過針對警消退休所得替代率、軍人待遇條例修正案相關預算未編列，引起在野反彈。民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌今受訪批，卓榮泰真以為自己是太上皇？依法編列預算是法治國家行政官員應遵守義務，此舉顯然是在對立法院宣戰。

黃國昌今至台北市內湖區進行核三延役公投宣傳車掃，會前受訪批，卓榮泰又來了，真的把自己當太上皇？他說，去年禁伐補償時修正過的法令，內閣不願依法編列預算，造成巨大爭議，後續總預算審查的阻礙，整件事情延到今年透過追加預算辦理，這些歷程卓榮泰都忘了？

黃國昌表示，卓要繼續自以為太上皇，認為立院三讀通過法律都不用遵守，用這樣態度硬幹國會，這樣總統賴清德說要團結，全部都是騙人的，726大罷免大失敗後說要好好跟在野黨溝通、要遞出橄欖枝，不過就是另外一個謊言而已。

黃國昌說，卓榮泰心中如果還有立院三讀通過法律的話，依法編列預算、依法行政，這不是任何法治國家的行政官員應該遵守的基本義務嗎？在726大罷免大失敗後，還繼續重蹈過去錯誤，選擇用行政濫權方式抗拒遵守國會三讀通過的法律，卓榮泰顯然是在對立法院宣戰，未來在政治上造成的衝突，只會繼續升高。

他也喊話賴清德，卓榮泰這樣做事是總統授意的嗎？這就是跟在野溝通、團結國家所採用的方式嗎？

