為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    軍警消待遇未編入總預算 黃國昌批：卓榮泰以為自己太上皇？

    台灣民眾黨主席黃國昌，出席核三延役投同意車掃活動。（記者田裕華攝）

    台灣民眾黨主席黃國昌，出席核三延役投同意車掃活動。（記者田裕華攝）

    2025/08/22 13:00

    〔記者甘孟霖／台北報導〕行政院會昨（21日）通過明年總預算，不過針對警消退休所得替代率、軍人待遇條例修正案相關預算未編列，引起在野反彈。民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌今受訪批，卓榮泰真以為自己是太上皇？依法編列預算是法治國家行政官員應遵守義務，此舉顯然是在對立法院宣戰。

    黃國昌今至台北市內湖區進行核三延役公投宣傳車掃，會前受訪批，卓榮泰又來了，真的把自己當太上皇？他說，去年禁伐補償時修正過的法令，內閣不願依法編列預算，造成巨大爭議，後續總預算審查的阻礙，整件事情延到今年透過追加預算辦理，這些歷程卓榮泰都忘了？

    黃國昌表示，卓要繼續自以為太上皇，認為立院三讀通過法律都不用遵守，用這樣態度硬幹國會，這樣總統賴清德說要團結，全部都是騙人的，726大罷免大失敗後說要好好跟在野黨溝通、要遞出橄欖枝，不過就是另外一個謊言而已。

    黃國昌說，卓榮泰心中如果還有立院三讀通過法律的話，依法編列預算、依法行政，這不是任何法治國家的行政官員應該遵守的基本義務嗎？在726大罷免大失敗後，還繼續重蹈過去錯誤，選擇用行政濫權方式抗拒遵守國會三讀通過的法律，卓榮泰顯然是在對立法院宣戰，未來在政治上造成的衝突，只會繼續升高。

    他也喊話賴清德，卓榮泰這樣做事是總統授意的嗎？這就是跟在野溝通、團結國家所採用的方式嗎？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播