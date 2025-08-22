罷免倒數催票！ 竹縣罷團下午竹北車掃 藍軍今晚竹東造勢

立委范雲、基隆「絕沛」志工皮筋兒、民進黨台北市黨部主委張茂楠及新竹縣黨部主委鄭朝方，昨晚也偕同黨公職和在地里長，在竹北北和宮舉辦「新竹要光明、罷免林思銘」公民開講。（記者廖雪茹攝）

2025/08/22 12:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕明天就是罷免投票了，各方進入最後衝刺！民進黨立委范雲、伍麗華、黃捷與「撕除惡銘」罷團，今天下午2點半將在竹北市光明一路的停15停車場，共同舉辦「823投同意 愛台車掃」；林思銘陣營今天下午5點則是在竹東戲曲公園舉辦團結造勢大會，包括新北市長侯友宜和國民黨主席朱立倫都會出席助講。

范雲、基隆「絕沛」志工皮筋兒、民進黨台北市黨部主委張茂楠及新竹縣黨部主委鄭朝方，昨晚也偕同黨公職和在地里長，在竹北北和宮舉辦「新竹要光明、罷免林思銘」公民開講，把握關鍵時刻，期盼將關心新竹縣的決心傳遞到每位公民心中，喚醒鄉親愛鄉愛土、推動地方建設的信念。

多名竹北里長到場力挺，表達對藍白立委刪凍預算、影響地方建設的憂慮。他們呼籲選民出門投票，換下不適任立委，讓竹北發展持續前進。罷免志工Annie與 Jamie 指出：「刪凍預算直接衝擊租屋補助、育兒津貼，甚至健保制度。若比照香港的狀況，未來超音波、乳房攝影都可能要等4年，大家能接受嗎？」

林思銘陣營選前之夜回到竹東大本營，今天下午4點先由國民黨秘書長黃健庭車掃，下午5點開始在竹東戲曲公園團結大會，國民黨重量級總動員，包括侯友宜等多名縣市首長和立委都會到場助講，黨主席朱立倫也預計晚間7點到場懇託。

范雲昨晚助講時批評，林思銘問政不認真，簽署法案未顧及地方需求，卻熱衷於為黨團爭議法案「充當傅崐萁小弟簽名」，甚至曾簽署刪減文化幣預算，罔顧年輕世代需求，還好被救回。她呼籲鄉親踴躍以選票表達不滿，為了下一代教育、為了更好的竹北與竹縣，共同支持罷免林思銘。

鄭朝方昨晚也呼籲，明天請大家投下罷免同意票。竹縣需要的是重視民意的立委，而不是只聽黨意的立委。竹北的建設與發展，需要全體鄉親共同守護。

明天就是罷免投票了，民進黨與「撕除惡銘」罷團，今天下午2點半將在竹北市光明一路的停15停車場，共同舉辦「823投同意 愛台車掃」。（記者廖雪茹攝）

新竹縣第二選區立委林思銘（中）今天下午5點在竹東戲曲公園舉辦團結造勢大會，包括新北市長侯友宜和國民黨主席朱立倫都會出席助講。（林思銘團隊提供）

