民眾黨稱學者支持刪串證羈押 劍青檢改要求提供名單、公開辯論

檢察官改革團體「劍青檢改」要求民眾黨提供支持草案的學者名單，願意進行公開辯論。（記者陳彩玲翻攝）

2025/08/22 11:26

〔記者陳彩玲／台北報導〕民眾黨昨發聲明稱有法律學者專家，支持刪除「勾串共犯或證人」羈押事由，引發法界熱議。對此，檢察官改革團體「劍青檢改」今早回應，要求民眾黨提供名單，本會願意進行公開辯論，並呼籲不要只為圖個案解套，成為詐騙集團的幫兇。

民眾黨昨聲明表示，「按現行條文，檢方只需『臆測』被告『可能』勾串共犯或證人，即可向法院聲請羈押，所以應該刪除」，且黨團內部會議獲法律學者專家支持。

對此，劍青檢改表示，民眾黨不斷跳針解釋，根本胡扯！該黨迄今依然無法解釋，修法草案為何不參考外國立法例權衡調整模式，卻堅持要全面刪除，致使大開共犯勾串之門？ 此外，是哪位法律學者專家支持？懇請提供學者名單，以昭公開透明，本會願與之公開辯論。

至於民眾黨說，「民進黨也曾提出，總統賴清德與副總統蕭美琴也曾連署，所以不是黑化台灣」，呼籲部分檢察官團體不要只為圖辦案方便，成為迫害人權的幫兇；劍青檢改則反批，錯的就是錯的，拉別人下水，也不會變成對的，最重要是，知錯能改，善莫大焉。

劍青檢改進一步指出，此修法是大開法治倒車、包庇集團犯罪，如果民進黨、賴清德、蕭美琴果真曾經提案連署過，那當年是他們不對，應予譴責；本會已明確呼籲，請國民黨和民進黨都不要支持該提案，若他們曾經錯過，如今懸崖勒馬，願堅守司法治安，自是蒼生之福，「呼籲部分政黨不要只為圖個案解套，成為詐騙集團的幫兇」。

