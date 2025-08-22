為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌稱學校教官扣投票通知單 澎科大：誤會一場

    民眾黨主席黃國昌批澎科大扣學生投票通知單校方喊冤。（記者劉禹慶攝）

    民眾黨主席黃國昌批澎科大扣學生投票通知單校方喊冤。（記者劉禹慶攝）

    2025/08/22 12:15

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對民眾黨主席黃國昌今（22）日爆料接獲澎湖科技大學學生投訴，設籍於學校的學生的投票通知單，竟被押在軍訓教官那邊。澎湖科技大學喊冤，表示是誤會一場，因暑假期間校方配合節電政策，每週五停止上班上課，因此發出公告請學生昨（21）日下午4時前領取，但為方便學生，緊急調配人員值班，延長至今日晚間9時。

    黃國昌指出，今早民眾黨接獲澎科大學生投訴，設籍學校的學生們，投票通知單全部押在軍訓教官那邊，並沒有主動發下去，黨團會非常慎重的處理這件事，請問到底誰在搞小動作？黃國昌批18歲公民權不是全民都支持的嗎？現在扣押投票單不發下去，請問是在玩哪招？呼籲中選會，必須用最嚴正的態度來看待這件事，給社會還有這些年輕學子一個清楚的交代。

    澎科大表示，學校生輔組先前通知各級班代領取時間到8月21下午4時前要去領。主要是配合校方暑假週五節電政策，不用上班上課，即然學生撲空，校方決定調派生輔組教官和職員值班，到今天晚上9時，方便學生領取。

    澎湖縣選舉委員會表示，公投選票8月14日就透過馬公市公所里幹事送達澎科大，提供設籍學校學生領取，校方也早已公告通知學生，而且不用投票通知單也能前往投開票所行使神聖投票權利。讓外界不解的是時值暑假期間，澎科大設籍學子都是由台灣各地前往澎湖讀書，放假多已返家，只有少數學生留在澎湖打工，也都熟知學校節電政策，為何沒有提早領取還要大作文章。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播