黃國昌稱學校教官扣投票通知單 澎科大：誤會一場

2025/08/22 12:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對民眾黨主席黃國昌今（22）日爆料接獲澎湖科技大學學生投訴，設籍於學校的學生的投票通知單，竟被押在軍訓教官那邊。澎湖科技大學喊冤，表示是誤會一場，因暑假期間校方配合節電政策，每週五停止上班上課，因此發出公告請學生昨（21）日下午4時前領取，但為方便學生，緊急調配人員值班，延長至今日晚間9時。

黃國昌指出，今早民眾黨接獲澎科大學生投訴，設籍學校的學生們，投票通知單全部押在軍訓教官那邊，並沒有主動發下去，黨團會非常慎重的處理這件事，請問到底誰在搞小動作？黃國昌批18歲公民權不是全民都支持的嗎？現在扣押投票單不發下去，請問是在玩哪招？呼籲中選會，必須用最嚴正的態度來看待這件事，給社會還有這些年輕學子一個清楚的交代。

澎科大表示，學校生輔組先前通知各級班代領取時間到8月21下午4時前要去領。主要是配合校方暑假週五節電政策，不用上班上課，即然學生撲空，校方決定調派生輔組教官和職員值班，到今天晚上9時，方便學生領取。

澎湖縣選舉委員會表示，公投選票8月14日就透過馬公市公所里幹事送達澎科大，提供設籍學校學生領取，校方也早已公告通知學生，而且不用投票通知單也能前往投開票所行使神聖投票權利。讓外界不解的是時值暑假期間，澎科大設籍學子都是由台灣各地前往澎湖讀書，放假多已返家，只有少數學生留在澎湖打工，也都熟知學校節電政策，為何沒有提早領取還要大作文章。

