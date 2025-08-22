為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    核三延役公投明登場！彰化104萬人可投票 首投族2.2萬人上場

    明天核三延役公投，彰化縣首投族2萬2,838人，縣選委會提醒投票要記得攜帶身分證、印章及投票通知單。（記者張聰秋攝）

    明天核三延役公投，彰化縣首投族2萬2,838人，縣選委會提醒投票要記得攜帶身分證、印章及投票通知單。（記者張聰秋攝）

    2025/08/22 13:02

    〔記者張聰秋／彰化報導〕核三延役公民投票明天（23日）舉行，全台各地同步投票，彰化縣的總投票人數達104萬2775人，公投年滿18歲就有投票權，彰化縣首投族有2萬2,838人，其中，芳苑鄉永興村、興仁村因為人口數不足而合併，原本每村各設2所合併成各1所，因此全縣共設1083個投開票所。彰化縣選舉委員會提醒民眾，投票時間早上8點到下午4點，記得攜帶投票三寶，身分證、印章及投票通知單。

    距離上一次2021年全國公投已經4年了，根據《公投法》規定，同意票須超過投票人數四分之一、且多於不同意票才通過。上一次，「重啟核四」、「禁止萊豬進口」、「公投綁大選」、「三接遷離大潭藻礁」4大公投案皆因同意票未達門檻而遭否決，當時彰化縣公投投票率約4成1左右，相比一般選舉投票率偏低。

    縣選委會說，彰化縣明天沒有罷免投票，只有公投投票，民眾進入投開票所投票前，記得手機關機，並放在投開票所外面設置手機置放盒，等完成投票後，也要記得向工作人員領回手機並帶走，千萬不要帶進投開票所，違反者將面臨3萬元以上、30萬元以下的罰鍰，罰很重。

    彰化縣選委會統計，明天公投彰化縣選舉人數約104萬人左右。（記者張聰秋攝）

    彰化縣選委會統計，明天公投彰化縣選舉人數約104萬人左右。（記者張聰秋攝）

