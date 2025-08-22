為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    公民罷團拔羅波今晚18：30舉辦「罷免羅明才選前之YA」活動

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（左）與黨公職人員全力配合罷團掃街催票。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（左）與黨公職人員全力配合罷團掃街催票。（記者翁聿煌攝）

    2025/08/22 12:17

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市第11選區新店區公民罷團「拔羅波」把握投票前最後一天，除了民進黨新北市黨部全力支援，在大新店各區進行車掃，晚上在新店建國游泳池前廣場舉辦「罷免羅明才選前之YA」活動，邀請立委蘇巧慧、吳思瑤、發言人吳崢、議員卓冠廷等民進黨重量級人物宣講，搭配音樂演出，要把罷免羅明才投同意票、用積極正面的形式引發選民共鳴與支持。

    罷團「拔羅波」表示，在823投票前一週，罷團就已發動密集的宣傳攻勢，由民進黨在地議員陳永福、陳乃瑜及鄰近地區跨區支援車掃催出同意票，罷團志工代表Amy表示，不只和新北市黨部透過車隊前進平常徒步較難抵達的深耕、烏來、石碇、坪林，同時也在市區徒步掃街，並在新店沿線各捷運站點和民眾懇託，呼籲大文山地區的朋友8月23日出門投票。

    罷團投票最後階段不只透過綿密的陸戰行動，希望強化宣傳力道，22日下午有「拔羅波大樂隊最後巡演」，路線從大坪林捷運站3號出口⮕北新路二段⮕大豐路⮕建國路⮕民族路（大豐國小前折返，經黃昏市場）⮕建國路⮕建國與中正路口，同時晚上也將在新店「建國游泳池」前舉辦「罷前之夜」，希望透過不一樣的方式，將罷免投票資訊向更多民眾宣傳。

    「罷免羅明才選前之YA」18點半起，在新店建國游泳池前舉行，18點40分有 KOL模仿秀，19點起宣講時間，邀請宣講嘉賓馮賢賢、楊力州、石明瑾、陳慕義、女力護國，以及民進黨公職吳思瑤、蘇巧慧、吳崢、卓冠廷、林楚茵等人發言，中間穿插樂團表演，凝聚所有支持者的信念與共識，追求823同意罷免羅明才，讓新店的未來會更好。

    民進黨公職人員全力配合罷團「拔羅波」掃街催票。（記者翁聿煌攝）

    民進黨公職人員全力配合罷團「拔羅波」掃街催票。（記者翁聿煌攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播