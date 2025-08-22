公民罷團拔羅波今晚18：30舉辦「罷免羅明才選前之YA」活動

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（左）與黨公職人員全力配合罷團掃街催票。（記者翁聿煌攝）

2025/08/22 12:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市第11選區新店區公民罷團「拔羅波」把握投票前最後一天，除了民進黨新北市黨部全力支援，在大新店各區進行車掃，晚上在新店建國游泳池前廣場舉辦「罷免羅明才選前之YA」活動，邀請立委蘇巧慧、吳思瑤、發言人吳崢、議員卓冠廷等民進黨重量級人物宣講，搭配音樂演出，要把罷免羅明才投同意票、用積極正面的形式引發選民共鳴與支持。

罷團「拔羅波」表示，在823投票前一週，罷團就已發動密集的宣傳攻勢，由民進黨在地議員陳永福、陳乃瑜及鄰近地區跨區支援車掃催出同意票，罷團志工代表Amy表示，不只和新北市黨部透過車隊前進平常徒步較難抵達的深耕、烏來、石碇、坪林，同時也在市區徒步掃街，並在新店沿線各捷運站點和民眾懇託，呼籲大文山地區的朋友8月23日出門投票。

請繼續往下閱讀...

罷團投票最後階段不只透過綿密的陸戰行動，希望強化宣傳力道，22日下午有「拔羅波大樂隊最後巡演」，路線從大坪林捷運站3號出口⮕北新路二段⮕大豐路⮕建國路⮕民族路（大豐國小前折返，經黃昏市場）⮕建國路⮕建國與中正路口，同時晚上也將在新店「建國游泳池」前舉辦「罷前之夜」，希望透過不一樣的方式，將罷免投票資訊向更多民眾宣傳。

「罷免羅明才選前之YA」18點半起，在新店建國游泳池前舉行，18點40分有 KOL模仿秀，19點起宣講時間，邀請宣講嘉賓馮賢賢、楊力州、石明瑾、陳慕義、女力護國，以及民進黨公職吳思瑤、蘇巧慧、吳崢、卓冠廷、林楚茵等人發言，中間穿插樂團表演，凝聚所有支持者的信念與共識，追求823同意罷免羅明才，讓新店的未來會更好。

民進黨公職人員全力配合罷團「拔羅波」掃街催票。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法