中選會：公投選民創新高突破2000萬 首投族約75萬人

中選會於今（22）日投票前夕舉行記者會，由副主委陳朝建說明。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/22 11:33

〔記者李文馨／台北報導〕第二波國民黨立委罷免案明天登場，同日也將舉行核三延役公投。中選會副主委陳朝建今（22）日召開記者會表示，這次具有投票權資格的選民數首度超過2000萬人，總共有2000萬2091人，其中首投族約有75萬人。

中選會今天上午召開「投票前夕，中選會提醒投票應注意事項」記者會，出席人員包含副主委陳朝建，並邀請中華電信股份有限公司總經理林榮賜、中華電信股份有限公司企業客戶分公司處長李仁勳說明電腦計票作業及資安防護。

全國性公民投票案第21案為立法院交由中選會辦理之全國性公民投票，主文為：「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」 年滿18歲、未受監護宣告且在中華民國繼續居住6個月以上的國民有公投投票權。

陳朝建表示，公投與罷免投票年齡門檻不同，公民投票的投票權人是年滿18歲就可以行使公民投票權，這次具有投票權資格的選民數首度超過2000萬人，總共有2000萬2091人，首投族約莫有75萬人。

陳朝建表示，民眾可透過中選會「114年全國性公民投票公投專區」或內政部戶政司全球資訊網之「投票所地點查詢」系統查詢投開票所位置。全國共設368個選務作業中心、1萬7832個投開票所，動員逾20萬名選務人員投入。

