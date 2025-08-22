江啟臣、蔣萬安車掃互噴防曬 江啟臣笑稱「還防抹黑」

江啟臣為蔣萬安噴上防曬噴霧，笑稱「防曬又防抹黑」。（記者歐素美攝）

2025/08/22 11:19

〔記者歐素美／台中報導〕台北市長蔣萬安今天南下豐原陪同立法院副院長江啟臣車隊掃街，兩人互噴防曬，江啟臣並致贈台中知名的東泉辣椒醬及源美辣椒醬給蔣萬安。蔣萬安說，他之前都沒有在防曬，江啟臣則笑說，不能讓蔣一臉黑黑的，感覺來這像被抹黑一樣，笑稱他的防曬噴霧「防曬還防抹黑」。

江啟臣說，早期擔任海龍蛙兵，當兵哪有在防曬，皮膚都脫皮再脫皮，泡在海水裡十分疼痛，擔任立委後，每次車隊掃街，他都會噴防曬。

江啟臣表示，等一下萬安市長還要回去開會，不能讓蔣一臉黑黑的，感覺來這像被抹黑一樣，為蔣噴防曬噴霧，笑稱「不只防曬還防抹黑」，並要蔣萬安也為他噴上防曬，並隨手將該罐噴霧送給蔣萬安；蔣萬安表示，他從來沒在做防曬，今天終於有了一罐防曬。

此外，江啟臣並贈送蔣萬安台中的特產東泉辣椒醬，笑稱這個是百搭，所有食物都能搭，並再送上一罐源美辣椒醬，強調「不能只送一牌」，兩瓶價就是「江蔣好」，用台中的百搭萬用辣椒醬送給萬安市長，象徵蔣的好人緣跟蔣的百搭，不管到哪裡都可以搭。

立法院副院長江啟臣贈送台中特產東泉辣椒醬及源美辣椒醬給台北市長蔣萬安。（記者歐素美攝）

