政院因應關稅特別條例修正案逕付二讀 由韓國瑜召集協商

立法院今（22日）召開院會。（記者陳逸寬攝）

2025/08/22 12:13

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院院會今天處理報告事項，針對行政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例第三條、第六條及第九條條文修正草案」，民進黨團提議逕付二讀，由立法院長召集協商，現場沒有異議，韓國瑜宣佈該案逕付二讀，由院長召集協商。

「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例第三條、第六條及第九條條文修正草案」，內容包含強化韌性項目增訂第12款「強化電力系統」，為預留額度支援產產業需求，並配合增強化電力系統項目、加強弱勢照顧及發放現金作業經費，將特別預算5450億元提高為5900億元。

在普發現金1萬部分，政院版修正草案考量現金發放作業，將原訂10月31日發放完畢定之規定修正為「特別預算公布後一個月内開始發放，並於七個月内發放完畢」。

其它包含「刑事訴訟法第九十三條及第一百零一條條文修正草案」、「114年度中央政府總預算追加預算案」案、中選會辦理第11屆立委罷免案動支114年度中央政府總預算第二預備金5701萬1千元支應等案，均送交委員會審查。

