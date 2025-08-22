823罷免、公投「領領投」 中選會：誤投票匭仍屬有效票

中選會於今（22）日投票前夕舉行記者會，由副主委陳朝建說明並提醒五大投票注意事項。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/22 11:18

〔記者李文馨／台北報導〕第二波國民黨立委罷免案明天登場，同日也將舉行核三延役公投。對於投票程序，中選會今天召開記者會表示，民眾進入投票所後，先領取罷免票，再領取公投票，一起圈選後分別投入各自票匭，但若誤投票匭仍屬於有效票。

中選會今天上午召開「投票前夕，中選會提醒投票應注意事項」記者會，出席人員包含副主委陳朝建，並邀請中華電信股份有限公司總經理林榮賜、中華電信股份有限公司企業客戶分公司處長李仁勳說明電腦計票作業及資安防護。

請繼續往下閱讀...

第二波罷免案包含新北市羅明才；台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣；南投縣馬文君、游顥案；新竹縣林思銘等7案全數成案，23日共有7件立委罷免案將與核三重啟公投同日舉行。

全國性公民投票案第21案（核三重啟公投）公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」投票時間自上午8時至下午4時。

陳朝建表示，罷免案與公投案投票方式採「領、領、投」流程，民眾進入投票所後，先領取罷免票，再領取公投票，一起圈選後分別投入各自票匭，開票順序則先開罷免票，再開公投票。至於誤投票匭的罷免票或公投票，依法仍屬有效投票。

中選會今天上午召開「投票前夕，中選會提醒投票應注意事項」記者會，由副主委陳朝建說明議題，並邀請中華電信股份有限公司總經理林榮賜、中華電信股份有限公司企業客戶分公司處長李仁勳。（記者李文馨攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法