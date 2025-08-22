黃國昌稱澎科大教官扣學生投票通知單 校方喊冤：誤會一場

台灣民眾黨主席黃國昌，出席核三延役投同意車掃活動，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2025/08/22 11:46

〔記者甘孟霖、劉禹慶／綜合報導〕重啟核三公投、7位立委罷免案明天（23日）將投票，民眾黨主席黃國昌今爆料，黨內接獲澎湖科技大學學生投訴，設籍於學校的學生的投票通知單，竟被押在軍訓教官那邊。他強調民眾黨團會非常慎重處理，希望中選會給予清楚交代。

澎湖科技大學喊冤，表示是誤會一場，因暑假期間校方配合節電政策，每週五停止上班上課，因此發出公告請學生昨（21）日下午4時前領取，但為方便學生，緊急調配人員值班，延長至今日晚間9時。

黃國昌今上午於台北市內湖地區車隊掃街宣傳核三延役公投，對於823公投是否有信心突破門檻，黃國昌說，昨天跟立法院長韓國瑜一起掃街，感謝這麼多台北市民，反應非常熱烈，韓在戰車上都非常感動。他也透露，韓國瑜語重心長向他說，看到這麼多善良台灣人民，立委在立院真的要好好工作，多幫人民想，替民生經濟考量，改正民進黨錯誤能源政策，是責無旁貸責任。

黃國昌指出，過去這段時間，過去高喊公投民主、人民是頭家、重要公共政策要讓人民決定的民主進步黨，現在全面噤聲，甚至稱這次公投沒有意義，非常荒謬。

他說，今早民眾黨接獲澎科大學生投訴，設籍學校的學生們，投票通知單卻全部押在軍訓教官那邊，並沒有主動發下去，黨團會非常慎重的處理這件事，請問到底誰在搞小動作？

他批，18歲公民權不是全民都支持的嗎？現在扣押投票單不發下去，請問是在玩哪招？他呼籲中選會，必須用最嚴正的態度來看待這件事，給社會還有這些年輕學子一個清楚的交代。

