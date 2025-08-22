游錫堃批馬英九講「綠色恐怖」昧良心說謊 稱孫蔣周毛都曾支持台獨

仰山文教基金會主辦第二屆臺灣民主蘭城尋蹤學術研討會，今天在宜蘭大學舉行。（記者游明金攝）

2025/08/22 10:59

〔記者游明金／宜蘭報導〕仰山文教基金會主辦第二屆臺灣民主蘭城尋蹤學術研討會，今天在宜蘭大學舉行；前立法院長游錫堃致詞說，前總統馬英九批現在政府是「綠色恐怖」，是昧著良心說謊話。他還提到孫中山、蔣介石、周恩來、毛澤東都曾經支持台獨。

游錫堃指出，過去無知是因為資訊缺乏，但是資訊充沛的今日，「明善、察理」仍非易事，近年來，前總統馬英九多次批評現在政府「綠色恐怖」，並與「白色恐怖」相提並論，稍微了解台灣民主發展史的人都會知道兩者相差千里。

游錫堃舉例，「白色恐怖」實施戒嚴，實施黨禁、報禁，立法院是「萬年國會」，司法不獨立，有「動員戡亂時期臨時條款」架空憲法，有刑法100條思想有罪，現在都沒有，「白色恐怖」「以黨領軍」，現在是「軍隊國家化」。

游錫堃質疑，身為兩蔣政權壓迫異己幫兇之一的馬英九，是昧著良心說謊話？還是真的不知道白色恐怖是甚麼樣子？如果他知道，卻還一再違背他溫良恭儉讓的人設，豈不是喪盡天良？身為留美博士，曾任「中華民國台灣」總統的馬英九說謊竟然可以臉不紅、氣不喘，真是令人瞠目結舌！

游錫堃還提到，孫中山、蔣介石、周恩來、毛澤東都曾經支持台獨；他指出，孫中山在1925年曾說「我們必須鼓吹臺灣獨立，和高麗的獨立運動互相聯合」，蔣介石也曾在1938年說「我們必須使高麗、臺灣恢復獨立自由」。

游錫堃表示，周恩來1941年曾說「我們同情民族國家的獨立解放運動，我們不只協助朝鮮與臺灣，也同情印度與南亞諸國的民族」，而在「開羅宣言」、「波次坦宣言」公布後的1947年，毛澤東還說「我們贊成臺灣獨立，我們贊成臺灣自己成立一個自己所要求的國家」。

