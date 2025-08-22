為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    兒子是美國籍黃國昌卻回應「太太很不高興」 吳靜怡：護家不護國才是真可恥！

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2025/08/22 11:24

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立院民眾黨團總召黃國昌提案修正《刑事訴訟法》第101條，刪除「勾串共犯或證人」羈押事由，遭劍青檢改痛批鼓勵妨害司法、包庇集團犯罪，若修法成功，將徹底黑化台灣；對此媒體人吳靜怡表示，黃國昌護家不護國，才是真可恥！在乎太太生氣，卻不在乎司法界的憤怒？

    吳靜怡在臉書PO文表示，黃國昌主張修正《刑事訴訟法》，刪除「勾串共犯證人」的法定羈押原因，引發司法界強烈不滿，這樣的修法，根本是掏空司法最後的防線，等於幫貪污犯、詐騙集團、重大刑案共犯鋪路，這不是改革，而是毀壞國家！

    吳靜怡指出，請問黃國昌，你為何願意冒著讓司法界群起憤怒的風險，也要替柯文哲的羈押鬆綁？還是國家破了、台灣變成詐騙天堂島，你黃國昌拍拍屁股、依親去美國就爽了？

    吳靜怡續指，更諷刺的是，黃國昌在乎兒子美國籍惹太太生氣，卻不在乎柯文哲圖利貪污惹台灣人生氣。面對「美國爸爸」的質疑，昌仔抱怨「太太很不高興」，事實上，兒子若真是美國籍一點不可恥，承認就好，畢竟小草整天造謠賴清德「美國阿公」，藍白網軍也笑沈伯洋是「紅孩兒」；相較之下，「美國爸爸」不只是事實，還顯得威風，反觀柯文哲在市長室一次又一次收下數百萬現金，這才是真正讓人恥辱的！黃太太居然為這種人搬千萬現金拼交保，應該更生氣的！

    吳靜怡直言，黃國昌不應該讓全台灣人民，承擔柯文哲一個人貪婪的錯誤，更不應該為了掩護柯文哲圖利貪污，而放縱幾千位詐騙犯繼續迫害上萬名台灣善良的民眾，黃國昌，你到底在乎的是太太的情緒，還是台灣人民與司法界的憤怒？護家不護國，正義只剩選擇性！有夠可憐。

