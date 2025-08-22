為7立委請命籲投不同意票 韓國瑜：民主不能走回頭路

立法院國民黨團今天偕同立法院長韓國瑜在議場前召開「不同意罷免 守住好立委 公投投同意 台灣更有力」記者會。（記者陳逸寬攝）

2025/08/22 11:00

〔記者劉宛琳／台北報導〕823罷免投票、核三延役公投明天登場，立法院國民黨團今天偕同立法院長韓國瑜在議場前召開「不同意罷免 守住好立委 公投投同意 台灣更有力」記者會，齊聲同喊「守住好立委、不同意罷免；公投投同意、台灣更有力」。韓國瑜表示，這一場罷免太不公平，民進黨不應該用國家的資源來罷免所有反對黨的立委，我們的民主絕對不能再走回頭路。

韓國瑜表示，今天他以立法院院長的身份再次呼籲國人，明天823投票，立法院有7位最優秀的立委要面臨到不公平、不合理的罷免，台中市有立法院副院長江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒委員，南投縣有馬文君、游顥委員，新竹縣林思銘委員、新北大新店羅明才委員。

請繼續往下閱讀...

韓國瑜說，親愛的台灣同胞，這一場罷免太不公平，民進黨不應該用國家的資源來罷免所有反對黨的立委，如果真的這樣的惡性發展下去，立法院只剩下一個政黨、一種聲音，失去了監督和制衡的力量；親愛的台灣同胞，我們的民主絕對不能再走回頭路，拜託所有同胞們、選民們，明天進到投票所的時候，發揮智慧和勇氣力量，投下不同意的一票。

針對能源政策，韓國瑜表示，我們為了乾淨永續以及廉價的能源，也希望大家針對核三公投能夠投下同意票，讓我們一起趕快結束這樣紛紛擾擾的政治鬥爭。過了823，希望台灣不分朝野大家能夠團結一起，為台灣的未來努力打拼，再一次拜託大家，一起投下不同意罷免票。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法