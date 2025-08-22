為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍智庫：核能網路聲量竄升 聚焦供電、電價與減碳

    國民黨中央黨部外觀。（資料照）

    國民黨中央黨部外觀。（資料照）

    2025/08/22 10:33

    〔記者施曉光／台北報導〕明天就要針對核三延役進行公投，國民黨智庫趨勢暨數據中心召集人游士儀今日指出，近期核能相關討論在網路上聲量顯著升高，每日接近1萬則，並且逐漸聚焦供電是否穩定、電價是否合理以及台灣是否能在國際減碳壓力下維持產業競爭力等議題，許多網民指出，如果能源結構過度依賴燃煤燃氣，即有缺電風險，也可能因碳排放過高而被國際碳關稅鎖喉。

    游士儀表示，台灣的能源結構長期存在隱憂，包括天然氣進口依賴度過高，一旦國際供應鏈出現波動，供電立即受威脅，再生能源雖有發展潛力，但短期內受限於天候與地理條件，難以承擔基載電力，電力需求因為半導體與高科技產業不斷上升，使能源壓力愈來愈大，這也是為何核能再次成為社會熱議的原因之一。

    有關核廢料議題，游士儀指出，核廢料不能只停留在口號或恐懼，社會期待的是務實解方，包括冷卻、乾式貯存與最終處置的規劃，都必須以科學與國際經驗為基礎，讓核能發展具備完整配套。

    游士儀強調，823公投是台灣能源未來的關鍵表態，呼籲民眾走出家門投票，「為核能表態，為經濟表態，為減碳台灣表態。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播