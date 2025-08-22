為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    蔣萬安陪同江啟臣豐原車隊掃街 呼籲選民用不同意罷賴清德不要再惡搞

    （記者歐素美攝）

    （記者歐素美攝）

    2025/08/22 10:14

    〔記者歐素美／台中報導〕823罷免投票前一天，台北市長蔣萬安今天南下台中豐原陪同台中市第八選區國民黨立法院副院長江啟臣，車隊掃街拜票，蔣萬安呼籲山城民眾823踴躍出來投下不同意罷免票，守住江啟臣就是守住台中市的未來，也用這一張不同意罷免的選票，重重的告訴賴清德，不要再繼續惡搞下去，好好的回歸照顧民生拚經濟。

    江啟臣表示，他和台北市長蔣萬安曾是好同事，有革命感情，大家一起打過很多仗，之前宣講時蔣萬安也曾來站台，非常感謝他，最後一天，明天823，萬安為什麼來？很簡單，告訴大家這不是演習，這是警報，「明天823，萬安發警報，告訴大家明天一定要投下不同意罷免票」，他和蔣萬安一起掃街拜票，告訴大家明天這一張選票非常重要，不僅關乎到江啟臣，還關乎所有市民選民，關乎到台灣民主的未來，希望823用人民的選票、成熟的民意來終結大罷免，讓台灣的民主回歸正軌，讓人民、社會、政治等一切都不要再對立，讓民主可以繼續向前走。

    蔣萬安說，江啟臣是他政大的學長，過去在立法院併肩作戰，有一個會期，江啟臣和他分別擔任總召及書記長，搭檔合作無間，有深厚的感情，江啟臣是台中市山城最優秀的立委，一路努力到現在擔任立法院副院長，更代表著台中市的未來，這次也因江的優秀，被民進黨823鎖定為頭號目標，所以呼籲台中市山城的鄉親不要讓啟臣孤軍奮戰，明天8月23日，大家蜂湧出來投票，投下不同意罷免，守住江啟臣就是守住台中市的未來，也用這一張不同意罷免的選票，重重的告訴賴清德，不要再繼續惡搞下去，好好的回歸照顧民生拚經濟。

    台北市長蔣萬安陪同江啟臣豐原車隊掃街。（記者歐素美攝）

    台北市長蔣萬安陪同江啟臣豐原車隊掃街。（記者歐素美攝）

