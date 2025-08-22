剴剴案證明串證有羈押必要 簡舒培批黃國昌提修法：縱放惡魔

民進黨北市議員簡舒培。（資料照）

2025/08/22 10:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院民眾黨團提案修正「刑事訴訟法」，刪除勾串共犯或證人的羈押事由；民眾黨團總召黃國昌說明，這不是為了前民眾黨主席柯文哲，而是避免踐踏人權、押人取供。對此，台北市議員簡舒培表示，黃國昌提的《刑訴法》修法，就是在縱放惡魔保母，當犯罪集團打手！

簡舒培在臉書PO文表示，2023年12月底，才1歲多的剴剴遭劉姓保母凌虐致死，劉姓保母在1月份遭到羈押，檢方2月底傳喚劉姓保母妹妹，沒想到在開庭前，保母妹妹竟然就在北檢偵查庭外，和家人、公設辯護律師公然討論案情、交換意見，還問「這樣講可以嗎？」這樣赤裸裸的串供行為，被檢察官當場抓包，保母妹妹也因為涉嫌凌虐剴剴，加上在開庭前串證行為明確，遭到當庭逮捕、由證人改列被告，並向法院聲押禁見獲准。

請繼續往下閱讀...

簡舒培指出，這個案例已經證明：「防止串證」是羈押的重要理由之一，如果黃國昌提出的《刑事訴訟法》修法通過，只要劉姓保母沒有「具體事實」足以認為有逃亡或滅證之虞，就可以回家跟妹妹、兒女、律師，舒舒服服地對口供，慢慢編故事，讓剴剴案的真相徹底被掩蓋！

簡舒培續指，她不客氣的說，黃國昌提《刑事訴訟法》修法，要刪除羈押事由中的「有勾串共犯或證人之虞」，就是在縱放惡魔保母、滋養犯罪集團！法務部已經表達反對立場，強調若這樣的規定遭到刪除，將讓刑事偵查與追訴犯罪大受影響。法務部從司法專業來說明修法影響，滿腦子政治鬥爭的黃國昌卻回應「急著出來當民進黨的打手」。

簡舒培直言，民眾黨為了柯文哲一個個案，不惜犧牲無數的公平正義，讓犯罪者逍遙法外。可以說，民眾黨與黃國昌完全不演了，急著當犯罪集團的打手，還有沒有基本的羞恥？丟不丟臉？慚不慚愧？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法