主張國民黨全面進化、60歲以下接班 張雅屏表態有意參選黨魁

前國民黨副秘書長、前組發會主委張雅屏今日拋出國民黨應該全面進化、60歲以下接班，並表態有意參選黨魁。（資料照）

2025/08/22 09:38

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨9月初即將開展黨主席選舉領表登記作業，但目前黨內呼聲最高的台中市長盧秀燕傳出無意參選，現任國民黨主席朱立倫堅持交棒，不再連任，在黨內焦慮還有哪位大咖人物願意出來承擔之際，前國民黨副秘書長、前組發會主委張雅屏今日指出，國民黨應該全面進化，既然盧、朱都不想碰黨務，「就讓對黨務還有熱誠更年輕的人來吧，我可以報名了。」

張雅屏主張，此時國民黨應該全面交棒，由60歲以下的人接班，促成年輕化，這兩天他會徵詢黨內前輩的意見，確定最後是否領表登記；至於過去擔任屏東縣黨部主委任內，因為縣長選舉文宣影射綠營對手有緋聞被判刑定讞一事，他說，因為非屬貪污、賄選等情事，所以不受排黑條款限制。

張雅屏昨晚在臉書粉絲專頁以「中國國民黨全面進化」為題發文指出，國民黨已經不再具備列寧式政黨的能量，而過往意識形態與中心思想上也放棄多年，要生存就必須全面進化成選舉機器，需要社群組織化、組織社群化，並建構清晰有據的中心思想，黨主席應該由60歲以下（民國55年以後出生）的世代擔任，並以40歲以下幹部群重新打造成為一個新的政黨，走出新路，而且要立足台灣、胸懷大陸、面向華人，才對得起這個歷經風霜的百年政黨。

國民黨從9月1日起一連5天將接受黨主席選舉參選人領表，4日、5日辦理候選人登記，目前已有孫文學校總校長張亞中、前立委鄭麗文、前彰化縣長卓伯源、國民黨中常委孫健萍等人明確表態要參選。

