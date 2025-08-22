為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    遭黃國昌批變態 四叉貓稱「沒肉搜他孩子」：大官放火不許百姓點燈

    網紅四叉貓爆料民眾黨主席黃國昌兒子疑似有美國籍，遭黃批評肉搜未成年小孩是違法變態行為。對此四叉貓發文強調「我根本沒有肉搜黃國昌的孩子」，並指他只是看完黃國昌的財產申報書，然後假設性的發文詢問。（資料照）

    （資料照）

    2025/08/22 09:20

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅四叉貓爆料民眾黨主席黃國昌兒子疑似有美國籍，遭黃批評肉搜未成年小孩是違法變態行為。對此四叉貓發文強調「我根本沒有肉搜黃國昌的孩子」，並指他只是看完黃國昌的財產申報書，然後假設性的發文詢問，並諷刺黃「大官放火放得很開心，我點盞小燈都不行」。他在另一則發文也再爆料，「身分證字號開頭『F17』在美國出生的『黃＊＊』，他登記的居住地址就是黃國昌被拆掉的違建老家」。

    網紅四叉貓21日爆料指出，去年清查民眾黨主席黃國昌名下土地時，發現黃將土地贈與給一位在國外出生的黃姓男子，他質疑該男子可能是黃國昌小兒子，並且擁有美國籍。

    黃國昌對此回應稱「我太太非常不高興，她要我根本不要回應」，並批四叉貓肉搜未成年小孩，是違法變態行為。不過這番話也讓網友質疑「有就有，沒有就沒有，扯太太幹嘛？」

    四叉貓昨深夜在臉書以「美國人的阿爸．黃國昌」為題發文回應，「奇怪耶！全國第三大黨的黨主席黃國昌，是可以這樣隨便糟蹋人的嗎？是不是看我這個弱女子好欺侮？」

    四叉貓強調，「我根本沒有肉搜黃國昌的孩子好嘛，我只不過看完黃國昌的財產申報書，然後假設性的發文詢問『黃國昌的兒子有美國籍嗎？』公堂之上假設一下，犯了卡提諾法學院的哪條法啦！」

    四叉貓也質疑，「憑什麼黃國昌開記者會罵我肉搜變態？我不能假設性發問，黃國昌卻可以播『偵訊AI示範帶』，大官放火放得很開心，我點盞小燈都不行，真是好大的官威」。

    今上午四叉貓又發文指出，「其實我昨天埋了一個小彩蛋，貼圖時故意把地址遮住，想等國昌回應後再揭密，但是國昌老師說他老婆很生氣不理我，所以我只好自己解碼開彩蛋」。

    四叉貓也表示，「第二類謄本（申請20元）其實可以看到土地所有權人的完整地址，這位身分證字號開頭『F17』在美國出生的『黃＊＊』，他登記的居住地址就是黃國昌被拆掉的違建老家」。

    網紅四叉貓爆料民眾黨主席黃國昌兒子疑似有美國籍，並指「身分證字號開頭『F17』在美國出生的『黃＊＊』，他登記的居住地址就是黃國昌被拆掉的違建老家」。（圖擷自臉書）

    （圖擷自臉書）

