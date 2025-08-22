為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    空軍上尉管制官許展誠「賤賣」雄三反艦飛彈等國防機密判刑7年4月

    空軍上尉管制官許展誠被控洩露的國防機密，包括雄風三型飛彈戰場運用等。（讀者提供）

    空軍上尉管制官許展誠被控洩露的國防機密，包括雄風三型飛彈戰場運用等。（讀者提供）

    2025/08/22 08:56

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣退役空軍飛官史濬程被控違反「國家安全法」，吸收學弟、空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠，取得將我國因應中共戰機侵擾的應對方案、雄風三型飛彈的戰場運用等國防機密，再洩漏給中國，許則每次收台幣3萬、5萬元不等的報酬，宛如「賤賣」國防機密，最高法院判決史2年2月、10月徒刑確定，至於許展誠部分，台中地方法院審理，昨天（21日）依違背職務洩密罪，判處許7年4月徒刑，可上訴。

    高等檢察署台中分署（台中高分檢）起訴指控，退役空軍軍官史濬程，接受中共賄賂，吸收空軍上尉攔截管制官許展誠，將台灣因應中共戰機擾台的應對方案、雄三反艦飛彈部署等國防機密，「賤賣」給中共長達3年，嚴重戕害國家安全，依違反國安法與貪污治罪條例起訴二人。

    檢方偵查顯示，2008年從空軍439聯隊（現已改制「空軍第6混合聯隊）退伍的少校飛官史濬程（50歲），退伍後到中國發展，認識中共情治人員「子華」，史男接受中共賄賂，吸收學弟空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠（29歲，目前羈押中），許涉嫌把機密文件交給史濬程，由史透過「微信」等管道，交給中共情治人員「子華」，「子華」交給史男逾150萬元台幣的報酬，史則每次給許員3萬至5萬元台幣報酬，合計20多萬元。

    上述機密資料，包括台灣應對中共戰機擾台的方案，經國號戰鬥機（IDF戰機）掛載改良後的雄風三型反艦飛彈的資訊等，不過，因許展誠並未直接與中共情治人員接觸，高等法院台中分院將此案移交台中地方法院審理，昨天依違反「國安法」的違背職務洩密罪，判處許男7年4月徒刑，褫奪公權5年。可上訴二審。

    台中地方法院依違背職務洩密罪，判處空軍上尉管制官許展誠7年4月徒刑。（翻拍自臉書）

    台中地方法院依違背職務洩密罪，判處空軍上尉管制官許展誠7年4月徒刑。（翻拍自臉書）

