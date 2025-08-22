龔明鑫：政院將推AI新十大建設助攻產業支持方案

行政院秘書長龔明鑫表示，AI對於提升產業競爭力有非常大幫助，行政院明年開始推動的AI新十大建設，希望把AI相關技術導入到百工百業，讓產業的升級轉型。（記者陳品妤攝）

2025/08/22 10:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普宣布對等關稅政策，對世界各國投下震撼彈，行政院隨即提出產業支持方案，行政院秘書長龔明鑫接受本報「官我什麼事」專訪時表示，面對美國新關稅政策的市場競爭，AI對提升產業競爭力有非常大幫助，行政院明年開始推動的AI新十大建設，希望把AI相關技術導入到百工百業，讓產業的升級轉型。

龔明鑫表示，台灣出口到美國的原關稅稅率平均為3.3%，在豁免談判期間，稅率10%再加上原關稅，約13%，但第二季也就是4到6月甚至7月，台灣的出口非常好，仍創下新高。

龔明鑫說，美國對等關稅8月7日開始實施，台灣關稅是3%再加上20%，「就等於是原來的13%再加上10%」，可能對某些產業或個別企業產生衝擊，雖然特別條例與特別預算尚未通過，但行政院用移緩濟急的方式，讓業者開始申請，同時也簡化申請流程。

龔明鑫強調，以台灣的暫時性稅率23%，如競爭對手是東南亞或是中國，反而是相對有優勢，可以積極搶占市場；但若對手是稅率15%的日本與韓國產業就必須升級轉型，AI對提升產業競爭力有非常大的幫助。

龔明鑫表示，行政院上週與工具機、機械業者座談，業者競爭對手正好是日韓與德國，就可以用AI來補足工具機準度、穩定度與耐用度，另外，很多業者提到，中小企業資源橫向整合、規模化的問題，因此行政院也提出「企業併購法」修法 。

龔明鑫認為，中國第二季出口到美國衰退超過20%，空出來的市場，台灣反而可以積極爭取，盡快去美國辦產業展覽，或者在台灣辦展覽，把買主拉到台灣；以工具機與機械業者而言，9月德國漢諾威舉辦的兩年一度工具機大展，台灣就要盡快調整資源，支持廠商參加。

此外，龔明鑫指出，政府也支持汰舊換新，相關補助可以到40%至50%，甚至可以申請低利貸款。而如果導入AI設備，不僅減免課稅，也可以有利息補助，「這個時機點升級轉型是蠻不錯的」。他也強調，政府一定會「雨天不收傘」，舊貸可以展延，到今年底前，都可以展延6個月。

