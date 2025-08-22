為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    產業支持方案增第二期200億 龔明鑫：待美232調查後啟動

    對於產業支持方案新增第二期200億元的預算何時啟動?行政院秘書長龔明鑫表示，在對等關稅情勢明朗、232條款調查大致告一段落時，會盡快提出來。（記者陳品妤攝）

    對於產業支持方案新增第二期200億元的預算何時啟動?行政院秘書長龔明鑫表示，在對等關稅情勢明朗、232條款調查大致告一段落時，會盡快提出來。（記者陳品妤攝）

    2025/08/22 10:10

    〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普預告即將公布232條款的稅率，並稱可能提高200％到300％，行政院上週提出韌性特別條例修正草案，把產業支持方案預算從930億元增加至1130億元，對於新增第二期200億元的預算何時啟動?行政院秘書長龔明鑫接受本報「官我什麼事」專訪時表示，在對等關稅情勢明朗、232條款調查大致告一段落時，會盡快提出來，經費仍用在產業與勞工協助上。

    龔明鑫說，談判還在持續，232條款調查最後結果也還沒有公布，整個情勢還在滾動變化中，希望等情勢確定後，可以利用額外彈性的200億元，補充第一期沒有考慮到的相關事項。

    至於第二期的200億元經費是否足夠？他強調，現在沒有辦法預估與判斷，川普第一次提到的232條款時，稱半導體將課徵百分之百關稅，但如果到美國投資的話，基本上就可以豁免，所以還是有很大彈性空間，但仍待川普正式宣布以及實際細節方案出來後，政府才有辦法提出因應對策。而如有廠商計畫到美國投資，政府在行政上可提供相關協助，讓投資順利進行，可能不完全要動用到經費的部分。

    行政院上週提出韌性特別條例修正草案，產業支持發展方案是否是普發現金的肉票？龔明鑫表示，希望朝野能在政院版的基礎下，盡快達成共識，通過特別條例修正草案，行政院也能儘速把韌性特別預算案送出，盡快提供產業支持，現在雖用移緩濟急的方式，畢竟有額度上的限制，至於普發現金當然也會按時程來進行。

