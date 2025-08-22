海巡北台岸海聯合掃蕩 防堵中國灰色侵擾、滲透介選

中國伏季休漁結束，台灣海巡署防堵中國灰色侵擾，干擾、影響公投及2025大罷免選務，今起同步在新北等五縣市展開「岸海聯合擴大威力掃蕩」，強化邊境與海域安全防護能量維安。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/22 08:21

〔記者吳仁捷／新北報導〕中國伏季休漁結束，大批漁船出海，海巡署防堵中國藉灰色侵擾手法，干擾、影響公投及2025大罷免選務，北部分署今起「異地同時」，同步在新北在內，宜蘭到新竹五縣市展開「岸海聯合擴大威力掃蕩」專案勤務，全面強化邊境與海域安全防護能量，維護國內安全。

海巡署北部分署表示，這次專案統籌動員岸、海巡隊及查緝隊，共動員8艘巡防艇、64車、2隻偵搜犬230名人力，針對港區、岸際及海域治安熱點，重點巡查海岸線空屋、箱涵（下水道）、防風林、易藏匿及陸船越界熱區，搭配提升船舶執檢強度，嚴密掌握海域動態；另指導各海巡隊線上巡防艇適時前推至12浬外執法，展現政府護漁與維護國安決心。

北部分署強調，持續配合中央政策，嚴密執行沿岸與海域查緝勤務，全力維護選舉安全，並防範不法滲透及陸船越界捕撈。海巡署堅守國境海疆，守護漁民生計與民眾權益；同時呼籲民眾若發現可疑人事物，或遇海域緊急狀況，請即撥打「118」海巡服務專線，受理單位將於第一時間應處，確保全民海岸安全無虞。

中國伏季休漁結束，台灣海巡署防堵中國灰色侵擾，干擾、影響公投及2025大罷免選務，今起同步在新北等五縣市展開「岸海聯合擴大威力掃蕩」，強化邊境與海域安全防護能量維安；圖為勤前教育。（記者吳仁捷翻攝）

中國伏季休漁結束，台灣海巡署防堵中國灰色侵擾，干擾、影響公投及2025大罷免選務，今起同步在新北等五縣市展開「岸海聯合擴大威力掃蕩」，強化邊境與海域安全防護能量維安；圖為針對沿岸清查。（記者吳仁捷翻攝）

中國伏季休漁結束，台灣海巡署防堵中國灰色侵擾，干擾、影響公投及2025大罷免選務，今起同步在新北等五縣市展開「岸海聯合擴大威力掃蕩」，強化邊境與海域安全防護能量維安；圖為清查防風林。（記者吳仁捷翻攝）

中國伏季休漁結束，台灣海巡署防堵中國灰色侵擾，干擾、影響公投及2025大罷免選務，今起同步在新北等五縣市展開「岸海聯合擴大威力掃蕩」，強化邊境與海域安全防護能量維安；圖為加強漁船清查。（記者吳仁捷翻攝）

中國伏季休漁結束，台灣海巡署防堵中國灰色侵擾，干擾、影響公投及2025大罷免選務，今起同步在新北等五縣市展開「岸海聯合擴大威力掃蕩」，強化邊境與海域安全防護能量維安；圖為加強漁船清查。（記者吳仁捷翻攝）

中國伏季休漁結束，台灣海巡署防堵中國灰色侵擾，干擾、影響公投及2025大罷免選務，今起同步在新北等五縣市展開「岸海聯合擴大威力掃蕩」，強化邊境與海域安全防護能量維安；圖為加強沿岸空屋清查。（記者吳仁捷翻攝）

