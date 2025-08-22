3度強拆診所外同意罷免布條 警方查獲已移送法辦

草屯鎮的診所第四度掛上同意罷免布條。（罷團提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕投一罷免馬文君選區的草屯鎮，市區一家診所私有土地內掛同意罷免布條，被同一名女騎士強拆帶走，診所人員阻止她還作勢噴不明液體，志工報警並提出違反選罷法、毀損告訴。草屯警方以車牌追到人，婦人也承認是她所為，警方已依違反選罷法和毀損罪嫌函送法辦。

草屯鎮市區一家診所的醫師支持罷免不適任立委，在診所的私有土地上懸掛2面台派寶寶同意罷免布條，17日一名女騎士拆除兩面布條，診所人員發現出來阻止，但該女不還布條，還作勢噴不明液體嚇退診所人員。

診所再度掛上兩面布條，該婦女19日再度騎機車來強拆，醫師請罷免志工再送布條，第三度掛上同意罷免布條，並把監視錄影畫面交給志工公布。

該名婦女20日上午依然「強勢回歸」，把布條快速拆下帶走，罷免志工前往派出所報警，並提出違反選罷法和毀損的告訴。

草屯警方以車牌追人，查出強拆私人土地罷免布條的婦人，婦人承認就是她拆的，因為會經過該診所，看到就不高興，馬上動手拆走。由於不是被當場逮到的「現行犯」，因此草屯警方以違反選罷法、毀損罪嫌函送南投地檢署偵辦。

