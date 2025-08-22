為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    3度強拆診所外同意罷免布條 警方查獲已移送法辦

    草屯鎮的診所第四度掛上同意罷免布條。（罷團提供）

    草屯鎮的診所第四度掛上同意罷免布條。（罷團提供）

    2025/08/22 08:12

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕投一罷免馬文君選區的草屯鎮，市區一家診所私有土地內掛同意罷免布條，被同一名女騎士強拆帶走，診所人員阻止她還作勢噴不明液體，志工報警並提出違反選罷法、毀損告訴。草屯警方以車牌追到人，婦人也承認是她所為，警方已依違反選罷法和毀損罪嫌函送法辦。

    草屯鎮市區一家診所的醫師支持罷免不適任立委，在診所的私有土地上懸掛2面台派寶寶同意罷免布條，17日一名女騎士拆除兩面布條，診所人員發現出來阻止，但該女不還布條，還作勢噴不明液體嚇退診所人員。

    診所再度掛上兩面布條，該婦女19日再度騎機車來強拆，醫師請罷免志工再送布條，第三度掛上同意罷免布條，並把監視錄影畫面交給志工公布。

    該名婦女20日上午依然「強勢回歸」，把布條快速拆下帶走，罷免志工前往派出所報警，並提出違反選罷法和毀損的告訴。

    草屯警方以車牌追人，查出強拆私人土地罷免布條的婦人，婦人承認就是她拆的，因為會經過該診所，看到就不高興，馬上動手拆走。由於不是被當場逮到的「現行犯」，因此草屯警方以違反選罷法、毀損罪嫌函送南投地檢署偵辦。

    女騎士騎機車來強拆草屯一家診所外的罷免布條，連拆3次，罷團提告，警方也查出該婦人並函送法辦。（資料照）

    女騎士騎機車來強拆草屯一家診所外的罷免布條，連拆3次，罷團提告，警方也查出該婦人並函送法辦。（資料照）

    女騎士不還布條，還作勢要對診所人員噴不明液體。（資料照）

    女騎士不還布條，還作勢要對診所人員噴不明液體。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播