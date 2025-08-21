王定宇：蔡、賴政府已為國軍6次加薪 最近一次是今年4月

針對在野黨質疑政府「不幫軍人加薪」，民進黨立委王定宇21日晚間指出，馬政府任內只為國軍加薪1次，而總統蔡英文至總統賴清德已合計為國軍加薪6次，最近一次是在今年4月1日，在野黨立委齊頭式要全部加到3萬，長期將對國軍造成衝擊。（擷取自王定宇官方頻道）

2025/08/21 23:26

〔記者方瑋立／台北報導〕行政院拍板通過明年度國防預算，並指出將針對國民黨立委徐巧芯提案通過的國軍志願役加給齊頭調高至3萬元等法條，適時提出釋憲聲請，引起在野黨質疑「不幫國軍加薪」。民進黨立委王定宇今（21）日晚間強調，從蔡政府到賴政府已為國軍加薪6次，且是根據專業調法，依照不同加給調整薪資。今年4月1日最近一次調整，就是把作戰加給調高1萬2千元，讓不同專長、在較辛苦崗位的官兵，能獲得更合理的補貼。

王定宇今晚在他的直播節目「我在308高地」說，這些加薪措施包括電戰室、作戰兵科、高山及離島等特殊單位，6次下來已逐步提升國軍待遇。他批評，在野黨片面通過「齊頭式」加3萬元，不僅違反合憲程序，還可能造成軍中薪資結構失衡，例如連長因有作戰加給，薪水會比營長還高，導致基層軍官不願意升遷，對部隊管理形成長遠傷害。

請繼續往下閱讀...

王定宇強調，部隊管理有科學，為什麼海軍陸戰隊的加級會高一點？為什麼後勤單位也會高一些？就是要讓兵力配置在正確位置。如果只靠立法院幾位委員湊過半就決議加薪，完全不顧國軍財源與管理需求，「那乾脆把所有公務員加十萬、警察也全加，大家都會很高興，但國家會垮掉」。因此相關提案仍應待憲法法庭認定是否合憲，再決定是否發放。

王定宇也指出，馬政府任內只為國軍加過一次薪，但蔡英文政府幾乎每年都加薪，至總統賴清德已合計6次，最後一次是在今年4月1日已具相當幅度。他說，國軍弟兄保家衛國，應該獲得尊敬與合理待遇，但若加薪淪為政治操弄，反而在三軍統帥與部隊間製造裂痕，這既不專業，也不負責任，對國家安全將造成不良影響。

