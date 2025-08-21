黃國昌提案廢串證羈押 檢察官協會：台積電洩密、電信詐欺難「辦」

檢察官協會理事長邢泰釗。（資料照）

2025/08/21 22:59

〔記者王定傳／台北報導〕民眾黨團總召黃國昌提案修正《刑事訴訟法》第101條，刪除「勾串共犯或證人」羈押事由。檢察官協會今表示，近期司法實務，被告因「勾串之虞」遭法院准予羈押的重大案件，如：台積電工程師洩密案、重大兒虐如「剴剴案」、跨國詐欺如台版柬埔寨案、現役軍官謀駕軍機叛逃案等，若冒然刪除，將導致國家核心關鍵技術外流、兒虐致死案件真相無從查明、詐團首腦與上游成員逍遙法外，嚴重影響國家安全、社會秩序及被害人、證人的權益。

德美法澳都採串證羈押

檢察官協會表示，「勾串之虞」作為羈押事由，是德、美、法、澳等世界絕大多數先進國家及國際刑事法院（ICC）立法例所採，並透過「法官保留」立法模式，由法官決定是否羈押。

檢察官協會指出，現行條文內容中，「勾串」是針對「共犯或證人」，「湮滅」是針對「物證」，二者本為不同的妨害司法行為態樣，外國立法例就此亦分別規定；倘刪除「勾串之虞」此羈押事由，等同放任被告得以威脅、利誘等不當方式影響共犯或證人，嚴重妨害發現真實及公平審判。

檢察官協會引數據指出，去年全國地檢署總偵查收案中，檢察官向法院聲請羈押11330人，法院裁准羈押8924人（78.8%），其中以「勾串、滅證之虞」准許羈押者，共6319人（佔總聲押人次70.8%）；2023年以此理由准押4747人（佔總聲押人次67.6%），2022年以此理由准押3479人（佔總聲押人次64.7%）。

檢察官協會表示，從上述數據可知，這是現行法院羈押審查實務，為最常使用事由，且有逐年上升之勢，特別在電信詐欺部分，近3年聲請羈押獲准率平均更高達88.3％，如冒然刪除，勢必影響詐欺等重大刑事案件偵辦。

