    政治

    核三延役公投點名村長催票! 傅崐萁喊「投票率我要看喔」

    國民黨立委傅崐萁、縣長徐榛蔚、民眾黨立委林憶君今天在吉安鄉舉辦宣講會，替核三延役催票。（國民黨提供）

    國民黨立委傅崐萁、縣長徐榛蔚、民眾黨立委林憶君今天在吉安鄉舉辦宣講會，替核三延役催票。（國民黨提供）

    2025/08/21 22:06

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕核三延役公民投票週六舉行，立委傅崐萁、民眾黨不分區立委林憶君今天連袂在花蓮吉安鄉，舉辦823挺核三延役宣講會，傅崐萁不僅強調「這不是單純的一場公投」，更一一點名出席的吉安鄉各村村長「投票率我要看喔」，要求村長幫忙動員催票。

    立委傅崐萁今天傍晚在吉安鄉永安社區活動中心舉辦宣講活動，包括吉安鄉長游淑貞、吉安鄉代表會主席邱美雲、副主席黃金發及吉安各村村長、花蓮市里長，以及縣議會副議長徐雪玉、國民黨縣議會黨團發言人吳建志、縣議員韓林梅、吳東昇、林品仰、林正福，以及民眾黨縣議員傅國淵、花蓮市民代表會主席楊哲灃，還有國民黨、民眾黨的花蓮縣黨部主委盧新榮、張天民都到齊。

    傅崐萁在台上宣講，還一一唱名要與會的村長全部站起來，要求村長努力幫忙催核三延役同意票，傅更笑說「我要看投票率喔」，表達強烈動員意圖。

    傅崐萁強調，823公投絕不是單純的一場公投，而是決定台灣經濟命脈與國家發展方向的關鍵抉擇，7月26日全國人民團結投下不同意票，捍衛台灣民主，避免台灣成為國際民主笑話，台灣人民的選擇讓違背民主潮流、罷免在野國會議員的風暴落幕，核三延役也代表台灣未來的安定幸福能否延續，呼籲民眾投同意票。

    立委傅崐萁上月26日挺過花蓮罷團提出的罷免投票案，催出高達6萬5300票的不同意票，吉安鄉就佔了2萬494票，與去年傅崐萁當選立委的得票只差4000票，吉安鄉的罷免不同意票比例56.38%，比花蓮市的不同意票54.9%高。

    傅崐萁當場要吉安鄉各村村長站起來，還說「投票率我要看喔」。（國民黨提供）

    傅崐萁當場要吉安鄉各村村長站起來，還說「投票率我要看喔」。（國民黨提供）

