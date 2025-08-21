為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美國政府喊入股台積電 行政院：考量國家與產業利益持續關注

    市場傳聞美國政府可能入股台積電，政院人士說，對於入股的相關評論，政府始終以守護國家利益、產業利益為最大考量，持續密切關注相關消息。（路透檔案照）

    2025/08/21 21:44

    〔記者鍾麗華／台北報導〕市場傳聞美國政府可能入股台積電，政院人士今晚表示，對於入股的相關評論，政府始終以守護國家利益、產業利益為最大考量，將持續密切關注相關消息。

    外媒日前報導，美國商務部長盧特尼克正考慮讓聯邦政府取得部分電腦晶片製造商股權，對象是獲得「晶片法」資金在美國設廠的電腦晶片製造商，台積電、三星等遭點名。經濟部長郭智輝昨天指出，將向台積電了解狀況，也會與台積電股東國發會討論，全面了解美國商務部長談話背後的含義，且若美國政府投資入股台積電，台積電也須向經濟部投審會申請。

    政院人士指出，所謂入股的相關評論，政府始終以守護國家利益、產業利益為最大考量，將持續密切關注相關消息。

    政院人士強調，台灣的電子通訊及半導體產業具備高度全球競爭力，是奠定在台灣相關產業正確政策導引，以及全球高科技產業的效率分工之上，不是憑空而來，也不會憑空而去，政府將持續與產業合作，確保產業的持續領先。

    這名人士表示，美國是台灣最重要的戰略夥伴，在美國總統川普第一任期時，台灣的半導體產業選擇在美國投資，與美國產業進一步合作，未來這些合作也將會繼續，持續引領產業與經濟發展，協力美國成為創造安全、效率與高度成長的AI世界中心。

