館長快筆記！劉樂妍教開抖音「少這張免談」 用「1招」飆髒話不怕封

劉樂妍今（21日）發聲，直言館長真正的問題不是「刺青」或「說髒話」，而是少了一張「港澳台18碼居住證」。（圖擷取自微博、資料照；本報合成）

2025/08/21 22:18

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近來頻頻前往中國，直播中高調讚嘆當地科技進步，卻抱怨無法開抖音、B站帳號，甚至還被限制觀看中共閱兵，話題延燒兩岸。親中女星劉樂妍今天（21日）發聲直言，館長真正的問題不是「刺青」或「說髒話」，而是少了一張「港澳台18碼居住證」，「有了這張證件就暢行無阻，任何一個平台都能開帳號」，更加碼分享「用閩南語罵人不會被封號」的秘訣。

劉樂妍在微博發文說，「館長說因為他刺青跟說髒話，抖音、B站不讓他開帳號。我只能說，這是不可能的。我們當初用台胞證也是辦不了，所以國家才出台給台灣人辦港澳台18碼居住證。用了這張證件就暢行無阻了。任何一個平台都能開帳號，想怎麼直播就怎麼直播！」長缺的就是這張居住證，「他應該再來一次，把這張居住證辦好再走。有了這張港澳台18碼居住證，就等同在大陸我們台灣人的身分證，一切就暢行無阻啦！」

她還直言，現在台灣人能順利在中國開帳號、開直播，背後都是多年來的「成果」，「你現在所享受的這一切台灣人開抖音、開帳號，在大陸能夠跟所有中國人一樣、一視同仁的權利，都是我們這些人，這麼多年奮鬥出來的結果。」

至於館長擔心的刺青和言詞問題，劉樂妍不以為然，「刺青跟罵髒話，頂多被下播、封號而已，封個一天、三天，又是一條好漢。身上有刺青，你就穿衣服。」她分享自身經驗說，自己曾因為在抖音開罵被短期封號，「至少我知道在抖音，傻逼、白痴、神經病是不能罵的，因為我都被封過了。」

劉樂妍更透露「密技」說，若把國罵換成閩南語，就能避開系統審查，「但是如果你罵閩南語的話封不了，因為只要講方言，抖音抓不到，你可以繼續罵。靠背哦，這我也是試過的，只要你想罵人的時候全部講成閩南語，都抓不到。」

貼文曝光後立即引發熱議，有網友質疑，辦理居住證是否意味著要「放棄台灣資產」。對此，劉樂妍過去就曾反駁，自己在台灣仍持有兩套房產與一家公司，「我也沒放棄我台灣的產業呀，講的好像我放棄了一樣。」

劉樂妍今（21日）發聲，直言館長真正的問題不是「刺青」或「說髒話」，而是少了一張「港澳台18碼居住證」。（圖擷取自微博）

劉樂妍分享自己的「港澳台18碼居住證」。（圖擷取自微博）

