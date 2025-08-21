抗戰勝利80週年音樂會 玖壹壹、藝工隊同台唱出戰友堅定情誼

國防部21日晚間舉辦二戰暨抗戰勝利80週年「記憶化成使命」紀念音樂會。（記者方瑋立攝）

2025/08/21 21:41

〔記者方瑋立／台北報導〕適逢二戰暨抗戰勝利80週年，國防部今（21）日晚間在台北國際會議中心舉辦「記憶化成使命」紀念音樂會，知名玖壹壹樂團與藝工隊官兵同台演出「世界都看見」等名曲，高唱「我台灣來欸」嗨翻全場。

國防部本次音樂會以「Memory becomes Mission─記憶化成使命」為主題，精心挑選各時期經典歌曲，結合特技舞者及樂團演奏，搭配光雕投影與動畫影像，打造嶄新的沉浸式舞台體驗，讓歷史記憶與當代使命交織共鳴。國防部說，前輩80年前懷抱「我生則國死，我死則國生」的信念，用身軀抵擋槍砲，換來青天白日的萬世飄揚。無論過去或現在，當國家面臨威脅時，全國軍民始終秉持抗戰精神，誓死捍衛家園、寸土不讓。

音樂會演出內容以歷史為經，人物典範為緯，從女童軍楊惠敏冒險護送國旗、飛虎隊援華、中美混合團出擊等史實，傳遞「軍民同心、展現韌性」核心精神，詮釋「友盟同心、攜手同行」的歷史合作，連結台灣與國際社會共享民主價值的理念與深厚情誼。

音樂會也特別邀請玖壹壹樂團熱血嗨唱「嘎勒阿勒」、「LOCAL」、「戰場傳說」及「世界都看見」等經典歌曲，與國防部藝工隊同台演出，「我台灣來欸」、「肩並肩勇敢往前」等歌詞，令讓觀眾感受到戰場上堅定的戰友情誼，及台灣所展現的團結與韌性。

另外，國防大學政戰、管理學院合唱團與台北愛樂少年及兒童合唱團，共同演唱三軍軍歌與勵志歌曲，向全體官兵及國人傳達：「我從軍、我驕傲」，以身為軍人、守護家園為榮，展現國軍薪火相傳、承擔使命的決心。

為彰顯國家對抗戰先進的崇高敬意，國防部特別邀請兩位參戰先進─張作民、張映南先生親臨現場，並由部長顧立雄親自頒贈「抗戰勝利紀念徽章」，表彰其英勇事蹟，傳揚抗戰精神與守護中華民國的信念。同時，反制中共對抗戰歷史與話語權的扭曲及掠奪，堅定中華民國做為抗戰正統歷史的定位。

國軍強調，這場音樂會不僅是對歷史的追憶，更是立下守護國家的諾言。面對當前區域安全情勢威脅，唯有堅定信念、全民團結，才能延續自由民主的火炬。期盼藉由音樂會，重新喚起國人對抗戰的記憶，讓英烈精神銘刻於心、世代傳承，將「守護中華民國」、「軍民同心抗敵」、「青年挺身衛國」、「友盟共同奮戰」的抗戰精神，深植國人心中。在紀念這段英勇歷史的同時，也感謝每一位為和平奉獻的英雄，承接起護國的重任，將昨日抗戰的記憶，化成今日守護國家的使命。

國防部長顧立雄與夫人王美花，以及參謀總長梅家樹夫婦皆與會。（記者方瑋立攝）

顧立雄頒發「抗戰勝利徽章」予曾參加抗戰的國軍先進張映南先生。（國防部提供）

顧立雄頒發「抗戰勝利徽章」予曾參加抗戰的國軍先進張作民先生。（國防部提供）

玖壹壹樂團演唱名曲「世界都看見」，國防部藝工隊伴舞，高唱「我台灣來欸」嗨翻全場。（記者方瑋立攝）

國防部藝工隊舞蹈表演。（記者方瑋立攝）

國防部藝工隊、國防大學政戰學院復興崗合唱團、國防大學管理學院崇廉合唱團、台北愛樂少年及兒童合唱團及國防部三軍儀隊合作演出以「我從軍，我驕傲」為主題的組曲。（記者方瑋立攝）

