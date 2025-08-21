黃國昌提案刪「串證」羈押 民眾黨團：因違背憲法無罪推定原則

民眾黨主席黃國昌今出席活動，接受媒體聯訪。（記者王藝菘攝）

2025/08/21 21:24

〔記者林哲遠／台北報導〕立院民眾黨團總召黃國昌提案修正《刑事訴訟法》第101條，刪除「勾串共犯或證人」羈押事由，遭劍青檢改痛批鼓勵妨害司法、包庇集團犯罪，若修法成功，將徹底黑化台灣；法務部今也召開記者會嚴正表達反對意見。對此，民眾黨團表示，維護「司法正義」與「程序正義」不應有所偏廢，落實基本人權的理念，更不應因身分、職業別而有差異。

民眾黨團指出，提案修正《刑事訴訟法》改革羈押制度，係因按現行條文，檢方只需「臆測」被告「可能」勾串共犯或證人，即可向法院聲請羈押，且檢方常刻意保留不傳訊特定共犯或證人，再以有重要共犯或證人未到案為由，向法院聲請羈押，嚴重違背憲法「無罪推定原則」、司法院大法官釋字第665號解釋所要求之「羈押最後手段性」，制度改革已刻不容緩。

民眾黨團續指，此一重要的制度改革，在本黨團所召開的內部諮詢會議獲得法律學者專家支持，也與民進黨2008年及2012年二度提出，總統賴清德與副總統蕭美琴皆曾參與提案連署的「刑事訴訟法」修法如出一轍。

「難道當初賴清德、蕭美琴也是要縱放犯罪、黑化台灣嗎？」民眾黨團質疑，還是又再一次的綠能你不能？民進黨發言人甚至還出來秀下限說，當初賴清德提案係因應特偵組濫權云云，請問如今讓北檢淪為鷹犬的民進黨，怎麼有臉說出這種話？

民眾黨團痛批，至於所謂修法後會縱放詐團更是不知所云。民進黨9年執政下，台灣早已淪為詐騙王國，法務部不思檢討，只想著靠「押人取供」辦案，緣木求魚式的打詐，難怪愈打愈詐，連行政院院長卓榮泰都坦言不滿意，法務部有時間配合民進黨進行政治操作，不如把時間拿來做正事。

民眾黨團呼籲，法務部與部分檢察官團體不要只為圖「辦案方便」，成為迫害人權的幫兇；更不要為了掩飾其成員的違法濫權，躲在聲明背後，藉由聳動偏激的言論，抹黑追求司法人權與程序正義的修法，否則只會讓人民對司法的信任度繼續探底。

