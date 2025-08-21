為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    「核電安全應讓科學說話」 柯志恩：我是屏東人 全台同島一命

    柯志恩（中）喊話，讓科學數據證明核電安全。（記者王榮祥攝）

    2025/08/21 20:59

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市黨部今晚舉辦「挺公投反惡罷」宣講，身兼黨部主委的立委柯志恩強調，自己是屏東人，但無論高雄、屏東，全台灣都同島一命，核電安全應讓科學說話，呼籲高雄鄉親衝高公投票，讓民主再次偉大。

    國民黨挺公投反惡罷說明會高雄場今晚在前金區萬興宮廣場舉行，吸引近千民眾參與，歷史哥與北市議員林珍羽主持，立委羅智強、林國成、謝龍介、蘇清泉、高金素梅，前立委鄭麗文與蔡璧如，清大核工所教授李敏等人接力宣講。

    壓軸上場的柯志恩指出，她自己也是屏東人，看到屏東一堆光電板棄置很心痛，政府情緒勒贖、說台電如果不補一千億元，薪水可能發不出，但經調查這錢根本沒補助薪水，且過去4年電價漲5次，所以這一千億元要好好監督。

    她也再次提到高雄大樹光電案，3個山頭被砍平沒人知道，選區的立委跑去哪裡? 因為鄉親陳情，她才介入處理，結果市長陳其邁就震怒。

    柯志恩質疑民進黨核能政策是錯誤的，有很多專家已經講過，且全台灣同島一命，如果核電不安全，她就不會站在這；希望讓科學說話、讓科學數據證明核電安全，

    柯志恩喊話，823高雄沒罷免，但民眾還是要出來投票、衝高公投票數，讓民主再次偉大，打臉民進黨，讓民進黨看看高雄人的魄力。

    國民黨高市黨部今晚舉辦「挺公投反惡罷」宣講，場面熱絡。（記者王榮祥攝）

    相關新聞
    政治今日熱門
    熱門推播