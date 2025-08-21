罷免南投藍委八方來援 「去游除垢」竹山夜市拜票：823守護台灣未來

台北市議員張文潔（左）、前宜蘭縣議員薛呈懿（中）到竹山夜市拜票，呼籲民眾823投下同意罷免票。（「去游除垢」罷團提供）

2025/08/21 21:29

〔記者張協昇／南投報導〕國民黨南投縣立委馬文君、游顥罷免案週六就要投票，「去游除垢」罷團最後衝刺，今晚（21日）走進竹山鎮星期四夜市掃街拜票，台北市議員何孟樺說，南投的罷免是全國共同的責任，當一位立委選擇為統戰背書、選擇刪減健保與國防預算，他就失去了代表民意的資格，這一次，大家一定要投下同意罷免票，站出來守護健保、守護台灣的未來。

「去游除垢」罷團今晚到竹山夜市掃街拜票，來自全國各地志工與台北市議員何孟樺、張文潔及前宜蘭縣議員薛呈懿等人支援，大家一手發送文宣、一手高舉旗幟，向鄉親耐心說明罷免的重要意義。志工說，有父母特地帶著孩子前來，不但自己索取文宣，還將手上的旗幟交給孩子揮舞，孩子天真喊出「同意罷免」的口號，引起現場民眾一片笑聲與掌聲。

台北市議員張文潔說，今晚在竹山夜市看到的是一個個家庭帶著孩子，親手接過那份對未來的責任感，這就是台灣民主最可貴的地方，請大家守護台灣的未來，守護孩子的未來，一起投下同意罷免票。

前宜蘭縣議員薛呈懿指出，她從宜蘭遠道而來參與，不是管南投閒事，而是因為這場罷免關乎全國民主的未來，罷免不適任立委，從來不是地方小事，而是攸關全國人民權益的大事，宜蘭人和南投人一樣，都在乎健保能不能守住、國防能不能被保障。

台北市議員何孟樺說，罷免是全國共同的責任，大家一定要投下同意罷免票，守護台灣的未來。（「去游除垢」罷團提供）

