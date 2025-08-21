批林思銘只有黨意沒有民意 范雲竹北開講催票：823投下罷免同意票

立委范雲批評，林思銘把政黨利益，置於人民利益與國家利益之上，為國民黨黨團提出的爭議法案與荒謬預算提案簽名背書。（記者廖雪茹攝）

2025/08/21 20:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕第二波罷免週六（23日）就要投票，民進黨新竹縣黨公職與竹二罷團「撕除惡銘」志工 今天（21日）一早在竹東地區大車掃催票；立委范雲、基隆絕沛志工皮筋兒、民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方與多名里長，傍晚也在竹北市北和宮與「撕除惡銘」罷團共同召開公民開講，號召公民參與罷免行動。

民進黨新竹縣黨公職與竹二罷團「撕除惡銘」志工上午10點左右在竹東地區催票大車掃，從竹東圓環附近出發，一路繞到二重地區五穀宮，透過廣播宣傳「同意林思銘還錢於民，支持楊文科普發現金」。

范雲在北和宮開講，首先感謝竹二罷團志工，因為有罷團志工的一步一腳印，823才有機會投下台灣史上一張關鍵的選票。作為立法院教育文化委員會的委員，范雲強調，她是不分區立委，目前服務新竹縣選區，鄉親有任何問題都可來找她，不要擔心同意罷免林思銘。

范雲批評，林思銘把政黨利益，置於人民利益與國家利益之上，身為國民黨黨團書記長，對於黨團提出的各種爭議法案與荒謬預算提案全數簽名背書。罷免投同意的理由之一是孩子需要你，像是財政收支劃分法修法未經討論即通過，拿走中央預算近4000億元，卻未說明地方政府怎麼分、要用在哪些地方，這對新竹縣並不公平，尤其竹北市人口成長快速、生育率高，公立學校不足，需要中央的協助。

范雲也說，「思銘不質詢，讓他去休息」，在上個會期不管口頭質詢率或法案、預算審查率，根據公督盟的統計，林思銘都是全院倒數，根本是心中只有黨意，沒有民意。此外，林思銘作為立委還帶頭違法，被議員揭露曾有300多張違規交通罰單未繳，買房還侵占國有地，還涉及農會超貸。

立委范雲批評，林思銘把政黨利益，置於人民利益與國家利益之上，並舉例說明罷免林思銘的理由。（記者廖雪茹攝）

基隆絕沛志工皮筋兒今天傍晚支援竹二，在竹北市北和宮與民進黨和「撕除惡銘」罷團參與公民開講，號召公民參與罷免行動。（記者廖雪茹攝）

民進黨新竹縣黨公職與竹二罷團「撕除惡銘」志工， 今天傍晚在竹北市北和宮與「撕除惡銘」罷團共同召開公民開講，號召公民參與罷免行動。（記者廖雪茹攝）

